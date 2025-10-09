Đóng

Vàng thế giới vượt mốc 4.000 USD/ounce: 'Bong bóng' vàng sắp vỡ?

(VTC News) -

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới, vượt 4.000 USD/ounce, giữa lúc kinh tế toàn cầu bất ổn và Fed được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất.

LINH NGÂN
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới