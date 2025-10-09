+
++
Vàng thế giới vượt mốc 4.000 USD/ounce: 'Bong bóng' vàng sắp vỡ?
(VTC News) -
Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới, vượt 4.000 USD/ounce, giữa lúc kinh tế toàn cầu bất ổn và Fed được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất.
Tin mới
Quốc gia dưới mực nước biển Hà Lan chống ngập lụt thế nào?
06:56 09/10/2025
Tư liệu
Vàng thế giới vượt mốc 4.000 USD/ounce: 'Bong bóng' vàng sắp vỡ?
06:52 09/10/2025
VTC NEWS TV
Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc
06:48 09/10/2025
Thời tiết
Nga rò rỉ tài liệu, hé lộ số lượng Su-35 sắp chuyển cho Iran
06:48 09/10/2025
Quân sự
Danh hài đóng một phim mua được cả miếng đất, U60 sở hữu cơ ngơi bạc tỷ
06:47 09/10/2025
Sao Việt
Chuyên gia nội thất bày mẹo cực dễ để căn phòng trông rộng hơn
06:40 09/10/2025
Gia đình
Dòng tiền chuyển hướng, đổ vào nhiều thị trường bất động sản mới
06:30 09/10/2025
Bất động sản
Bất ngờ hủy kèo đấu Đệ nhất Thiếu Lâm, 'Thánh Muay' phải xin lỗi
06:30 09/10/2025
Võ Thuật
Chiều nay, giá xăng dầu dự báo giảm
06:25 09/10/2025
Thị trường
Giá vàng hôm nay 9/10: Kéo dài đà leo đỉnh, vượt 4.000 USD/ounce
06:15 09/10/2025
Tin giá vàng
Những vị trí phổ biến đặt giếng trời trong nhà ống
06:09 09/10/2025
Bất động sản
Dự báo thời tiết 9/10: Bắc Bộ nắng ráo, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn còn ngập
04:30 09/10/2025
Thời tiết
Những người thông minh nhất cũng chưa chắc giải được câu đố này
00:00 09/10/2025
Hỏi - Đáp
Lũ vượt lịch sử trên sông Cầu, hàng nghìn người đắp đê bối ở Bắc Ninh
23:32 08/10/2025
Tin nóng
Học sinh công lập tại Hà Nội được miễn học phí từ năm học 2025-2026
23:13 08/10/2025
Giáo dục
Chung tay phát triển ngành logistics toàn cầu xanh, số, thông minh, bền vững
22:51 08/10/2025
Chính trị
Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp Nhà nước báo cáo kết quả hoạt động 3 quý đầu năm
22:47 08/10/2025
Đầu Tư
V-Green sẽ lắp đặt trạm sạc xe điện tại các khu vực công cộng TP.HCM
22:10 08/10/2025
Đời sống
Chuyên gia Bùi Ngọc Sơn: BRICS khó có cửa lật đổ đồng USD
21:07 08/10/2025
VTC NEWS TV
Nobel Vật lý 2025: Những bộ óc đứng sau cuộc cách mạng lượng tử hiện đại
20:54 08/10/2025
VTC NEWS TV
Khẩn cấp cứu trợ người dân Lạng Sơn bị cô lập do mưa lũ
20:52 08/10/2025
VTC NEWS TV
Hé lộ bí mật đằng sau đế chế nghìn tỷ của Hoàng Hường
20:51 08/10/2025
VTC NEWS TV
Hà Nội chấn chỉnh loạt nhà thầu chậm ứng phó bão số 11 Matmo
20:33 08/10/2025
Tin nóng
Tây Ninh sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I
20:27 08/10/2025
Tin nhanh 24h
Hàng trăm thuyền, xuồng cùng nhân lực tập trung cứu trợ vùng lũ ở Thái Nguyên
20:06 08/10/2025
Tin nóng
Bảng giá xe Rebel 1100 2025 mới nhất tháng 10/2025
19:51 08/10/2025
Thị trường
Công an xác minh clip tàu hỏa húc văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội
19:39 08/10/2025
Tin nóng
Xử lý đối tượng xuyên tạc kết quả đấu tranh vụ “thảm án” tại Đồng Nai
19:37 08/10/2025
An ninh hình sự
Cháy nhà ở Lâm Đồng chết 2 vợ chồng: Thông tin mới nhất
19:35 08/10/2025
Tin nóng
Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị nước lũ cuốn tử vong
19:28 08/10/2025
Tin nóng