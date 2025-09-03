(VTC News) -

Rằm tháng 7 Âm lịch từ lâu đã được coi là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người Việt. Đây không chỉ là dịp để con cháu tưởng nhớ tổ tiên, báo hiếu cha mẹ theo tinh thần Vu Lan, mà còn là thời điểm gắn liền với tục cúng cô hồn hay còn gọi là lễ “xá tội vong nhân”.

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 là lúc các vong linh, cô hồn không nơi nương tựa được mở cửa trở về dương thế. Bởi vậy, các gia đình thường chuẩn bị mâm lễ cúng Phật, cúng thần linh, cúng tổ tiên và cúng cô hồn. Ngoài mâm lễ, gia đình cũng chuẩn bị bài văn khấn trang trọng để tưởng nhớ người đã khuất, cầu nguyện cho linh hồn sớm siêu thoát, đồng thời thí thực cho những cô hồn lang thang.

Nghi lễ này có thể diễn ra ở chùa, miếu hay ngay tại gia đình, nhưng điểm chung là đều thể hiện sự thành kính và tấm lòng nhân từ. Trong đó, văn khấn đóng vai trò quan trọng, giúp buổi lễ trở nên trang nghiêm, đúng nghi thức, và gửi gắm trọn vẹn tâm ý của gia chủ.

Văn khấn cúng Rằm tháng 7 năm 2025 chuẩn nhất. (Ảnh: Nhật Thùy)

Dưới đây là gợi ý bài cúng rằm tháng 7 Âm lịch theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam (NXB Văn hóa Thông tin).

Văn khấn Rằm tháng 7 cúng thần linh

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đông Thần quân. Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức tôn thần. Con kính lạy các ngài tiền hậu địa chủ, Tài thần. Con kính lạy các tôn thần đang cai quản khu vực này.

Chúng con tên là… hiện ngụ tại…

Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 năm Ất Tỵ, chúng con chân thành sửa soạn hương hoa, kim ngân, trà, quả, thắp nén nhang thơm dâng lên trước án.

Chúng con xin chân thành kính mời ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Long mạch tôn thần, ngài Bản gia Thổ địa, các ngài Ngũ thổ, Ngũ phương, ​Táo phủ Thần quân, Phúc đức chính thần và các ngài tôn thần đang cai quản trong khu vực này.

Con xin các ngài nghe thấu lời mời, xót thương gia chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù độ hộ trì chúng con toàn gia an lạc, công việc phát triển, người người được bình an, tài lộc tăng tiến, sở nguyện tòng tâm, sở cầu tất ứng, tâm đạo mở mang.

Chúng con chuẩn bị lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin các ngài phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Mâm lễ cúng Rằm tháng 7 với đủ đầy các món. (Ảnh:Quynh Lan)

Văn khấn Rằm tháng 7 cúng tổ tiên

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy tổ tiên nội ngoại và chư vị hương linh.

Tín chủ chúng con là… ngụ tại…

Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 năm 2025, nhân gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung nguyên, chúng con nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã sinh thành ra chúng con, gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức.

Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân vàng bạc, thắp nén tâm hương, thành kính dâng lên các cụ Cao tằng tổ khảo, Cao tằng tổ tỷ, bá thúc đệ huynh, cô di tỷ muội và tất cả các hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ…

Cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn Rằm tháng 7 cúng chúng sinh

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

Con kính lạy Đức Phật Di Đà

Con kính lạy Bồ Tát Quan âm

Con kính lạy Táo phủ Thần quân

Tiết tháng 7 sắp thu phân

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà

Âm cung mở cửa ngục ra

Vong linh không cửa không nhà

Đại thánh khảo giáo - A Nan Đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương

Gốc cây xó chợ đầu đường

Không nơi nương tựa, đêm ngày lang thang

Quanh năm đói rét cơ hàn

Không manh áo mỏng - che làn heo may

Cô hồn Nam Bắc Đông Tây

Trẻ, già, trai, gái về đây hợp đoàn

Nay nghe tín chủ thỉnh mời

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau

Cơm canh cháo nẻ trầu cau

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh

Gạo muối quả thực hoa đăng

Mang theo một chút để dành ngày mai

Phù hộ tín chủ lộc tài

An khang thịnh vượng hòa hài gia trung

Nhớ ngày xá tội vong nhân

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời

Bây giờ nhận hưởng xong rồi

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần

Tín chủ thiêu hóa kim ngân

Cùng với quần áo đã được phân chia

Kính cáo tôn thần

Chứng minh công đức cho tín chủ con

Tên là:…

Vợ/chồng:...

Con trai:...

Con gái:...

Ngụ tại:...