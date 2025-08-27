Cúng rằm tháng 7 năm 2025 vào ngày nào, giờ nào tốt nhất?

(VTC News) -

Rằm tháng 7 là một trong những dịp lễ quan trọng bậc nhất trong văn hóa tâm linh của người Việt với hai ý nghĩa quan trọng là Vu lan báo hiếu và xá tội vong nhân. Đây là dịp để con cháu tưởng nhớ, tri ân công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, công đức tổ tiên, cũng là dịp để cúng thí thực, cầu siêu cho các vong hồn lang thang không nơi nương tựa.

Mùa Vu lan kéo dài từ đầu tháng đến rằm tháng 7; và rằm tháng 7 năm 2025 cúng vào ngày nào, giờ nào tốt nhất là băn khoăn của không ít gia đình.

Cúng rằm tháng 7 năm 2025 vào ngày nào?

Theo lịch vạn niên, rằm tháng 7 năm 2025 sẽ rơi vào thứ Bảy, ngày 6/9 Dương lịch. Đây cũng là dịp cuối tuần, rất thuận tiện để các gia đình cùng quây quần chuẩn bị lễ cúng, vừa thể hiện đạo hiếu với tổ tiên, vừa làm lễ bố thí cho cô hồn.

Trong quan niệm dân gian, thời gian thích hợp nhất để cúng rằm tháng 7 là từ mùng 2 đến trước 12h ngày 15/7 Âm lịch. Người xưa tin rằng sau ngày 15, Quỷ môn quan sẽ đóng lại, các vong hồn sẽ không còn cơ hội nhận lễ vật. Vì vậy, nhiều gia đình thường cúng trước để bảo đảm lễ vật được người thân đã khuất và các vong linh tiếp nhận.

Tuy nhiên, cũng có không ít gia đình chọn cúng đúng ngày rằm 15/7 Âm lịch. Họ quan niệm đây là thời khắc linh thiêng nhất trong tháng, mang trọn ý nghĩa thành kính. Trên thực tế, không có quy định bắt buộc về việc phải cúng vào ngày nào. Tập tục này tùy thuộc vào quan niệm từng vùng miền, cũng như hoàn cảnh sinh hoạt của mỗi nhà. Quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm, tôn kính và sự chuẩn bị chu đáo.

Mâm cỗ mặn đủ đầy cúng Rằm tháng 7. (Ảnh: Thu Huong Vu)

Theo sách “Tìm hiểu văn hóa Phương Đông 365 ngày” của tác giả Thiên Nhân (NXB Thanh Hóa), một số ngày Hoàng đạo phù hợp để cúng rằm tháng 7 năm nay, gồm:

Ngày 7/7 Âm lịch tức thứ Sáu 29/8 Dương lịch

Ngày 8/7 Âm lịch tức thứ Bảy 30/8 Dương lịch

Ngày 12/7 Âm lịch, tức thứ Tư 3/9 Dương lịch

Ngày 14/7 Âm lịch tức thứ Bảy 5/9 Dương lịch

Những ngày Hoàng đạo được coi là ngày lành tháng tốt, thích hợp để gia chủ dâng hương thần linh, gia tiên và làm lễ thí thực cho các cô hồn. Ngược lại, những ngày Hắc đạo thường được xem là kém may mắn, gia đình nên tránh làm các nghi lễ lớn. Việc lựa chọn ngày Hoàng đạo cũng giúp lễ cúng thêm phần trọn vẹn, song yếu tố quan trọng nhất vẫn là tấm lòng thành của người cúng.

Nên cúng rằm tháng 7 vào giờ nào?

Không chỉ chọn ngày, mà giờ cúng cũng đóng vai trò quan trọng trong lễ rằm tháng 7. Tùy theo lễ cúng gia tiên trong nhà hay lễ cúng chúng sinh ngoài trời mà thời gian thực hiện sẽ khác nhau.

Giờ cúng Phật và gia tiên (trong nhà)

Lễ cúng Phật và gia tiên nên tiến hành vào ban ngày, khi dương khí thịnh vượng, không gian sáng sủa và thanh tịnh. Đây là cách thể hiện sự tôn kính cao nhất đối với chư Phật và ông bà tổ tiên. Theo sách “Tìm hiểu văn hóa Phương Đông 365 ngày”:

Giờ đẹp nhất: Giờ Tỵ (9h – 11h)

Giờ tốt khác: Giờ Thìn (7h – 9h).

Ngoài mâm cúng Phật và gia tiên, nhiều gia đình còn chuẩn bị thêm mâm lễ thần Tài nhân dịp này, cầu mong may mắn và tài lộc.

Giờ cúng chúng sinh – cô hồn (ngoài trời)

Trái ngược với cúng trong nhà, lễ cúng chúng sinh phải tiến hành vào buổi chiều tối, khi mặt trời đã lặn hẳn. Thời điểm thích hợp nhất là giờ Dậu (17h – 19h). Theo dân gian, các vong hồn vốn sợ ánh sáng, chỉ vào lúc trời tối họ mới dám về nhận lễ vật.

Mâm lễ cúng chúng sinh ngoài trời. (Ảnh: Thuyvu755)

Một số lưu ý quan trọng khi cúng chúng sinh

- Mâm lễ đặt ngoài sân, ngoài ngõ hoặc vỉa hè, tuyệt đối không đặt ở bậu cửa. Nên chuẩn bị lễ vật đơn giản như cháo loãng, gạo, muối, bỏng ngô, bánh kẹo… để bố thí cho cô hồn.

- Sau khi cúng, gia chủ rắc gạo muối ra bốn phương tám hướng, thể hiện sự bố thí rộng khắp.

- Đặc biệt, việc cúng chúng sinh cần hoàn tất trước 12h ngày 15/7 Âm lịch, bởi sau thời điểm này, theo quan niệm, cửa địa ngục khép lại, các vong hồn không còn được phép trở về nhân gian.

Lễ cúng Rằm tháng 7 không chỉ mang tính tín ngưỡng, tâm linh mà còn thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc ta. Đây là dịp để con cháu thể hiện lòng hiếu kính, gắn kết tình thân, cũng là cơ hội để gia đình dạy con cháu về truyền thống. Dù chọn cúng vào ngày nào, giờ nào, điều cốt lõi vẫn là sự thành tâm và lòng biết ơn.