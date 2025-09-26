Uống thuốc tránh thai bị nổi mụn, lời khuyên của chuyên gia

(VTC News) -

Vậy trường hợp này phải làm sao? Hãy cùng tham khảo lời khuyên của chuyên gia ngay sau đây.

Cơ chế hoạt động của thuốc tránh thai

Theo thông tin trên website nhà thuốc Pharmacity, thuốc tránh thai hàng ngày có 2 loại. Loại chứa hormon progestin và loại chứa hormon estrogen, progesteron.

Estrogen: Thành phần trong thuốc ngừa thai là ethinyl estradiol hoặc valerate.

Progestin: Thành phần trong thuốc ngừa thai là levonorgestrel, norethindrone hoặc drospirenone.

Tác dụng chính của thuốc tránh thai là ngăn chặn quá trình rụng trứng, làm thay đổi dịch nhầy ở cổ tử cung và ngăn tinh trùng di chuyển vào bên trong. Đồng thời, thuốc còn làm cho lớp niêm mạc tử cung mỏng đi để ngăn quá trình trứng đã thụ tinh bám vào.

Các loại thuốc tránh thai không đơn thuần là tác động đến cơ quan sinh sản, mà còn ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt, da, tóc và tâm trạng.

Những loại thuốc tránh thai có hàm lượng estrogen cao hơn sẽ ít gây mụn hơn. Các loại thuốc chỉ chứa progestin thường sẽ làm tăng nguy cơ nổi mụn nội tiết tố.

Nguyên nhân uống thuốc tránh thai bị nổi mụn

Nguyên nhân chính nổi mụn khi dùng thuốc tránh thai là do hormone trong cơ thể bị mất cân bằng liên quan trực tiếp đến việc:

Kích thích sản xuất hormone nam tính

Kích thích tuyến bã nhờn hoạt động

Tắc nghẽn lỗ chân lông

Viêm nhiễm xuất hiện trên da

Dấu hiệu nhận biết mụn do thuốc tránh thai

Mụn xuất hiện trên da do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu mụn xuất hiện do dùng thuốc ngừa thai sẽ có một số dấu hiệu nhận biết sau:

Vị trí: Ở vùng chữ U (cằm, quanh miệng, xung quanh hàm)

Ở vùng chữ U (cằm, quanh miệng, xung quanh hàm) Loại mụn : Mụn viêm, mụn bọc, mụn nang

: Mụn viêm, mụn bọc, mụn nang Triệu chứng : Đau, sưng, khó chữa trị

: Đau, sưng, khó chữa trị Tính chu kỳ : Xuất hiện nhiều hơn ở trước thời kỳ kinh nguyệt

: Xuất hiện nhiều hơn ở trước thời kỳ kinh nguyệt Thời gian xuất hiện: Thường trong 1 - 3 tháng đầu sau khi sử dụng thuốc sau đó sẽ ổn định và giảm dần. Mụn có thể tăng trở lại khi thay đổi loại thuốc sử dụng.

Cách khắc phục dùng thuốc tránh thai bị nổi mụn

Để cải thiện tình trạng mụn khi uống thuốc tránh thai, bạn nên:

Tham khảo ý kiến của bác sĩ: Bác sĩ sẽ dựa trên loại thuốc đang sử dụng để có những điều chỉnh về loại thuốc, liều lượng hoặc phương pháp điều trị mụn.

Chăm sóc da nhẹ nhàng: Sử dụng các sản phẩm làm sạch da nhẹ dịu, các sản phẩm chăm sóc da phù hợp cho da bị mụn và nhớ chống nắng, bảo vệ da một cách tốt nhất.

Điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt: Sử dụng các thực phẩm an toàn, lành mạnh, tránh sử dụng các loại đồ đóng hộp, đồ ăn chiên rán hoặc chứa các chất kích thích. Duy trì ăn ngủ đúng giờ.

Mong rằng với những thông tin bài viết chia sẻ, bạn sẽ biết cách khắc phục khi sử dụng thuốc tránh thai bị nổi mụn. Hãy duy trì một lối sống khỏe mạnh bạn nhé!