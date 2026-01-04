Ùn tắc sau nghỉ lễ: Trẻ em mệt mỏi ngủ gục trên lưng bố mẹ khi trở lại Thủ đô

"Tôi chở con về từ trưa nhưng đi đến đây thì kẹt xe lâu quá. Cháu mệt nên ngủ luôn trên lưng, mình cũng chỉ cố đi chậm cho an toàn”, anh Hòa (trú ở phường Hoàng Mai) chia sẻ.