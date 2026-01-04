Ùn tắc sau nghỉ lễ: Trẻ em mệt mỏi ngủ gục trên lưng bố mẹ khi trở lại Thủ đô

Chiều ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, nhiều gia đình từ các tỉnh đã trở lại Hà Nội, chuẩn bị cho tuần làm việc và học tập mới.
Ghi nhận vào khoảng hơn 16h cùng ngày, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua địa bàn Văn Điển, các phương tiện nối đuôi nhau kéo dài gần 2 km.
Các phương tiện di chuyển gần như nhích từng chút một, nhiều tài xế cho biết phải mất gần 30 phút để đi hết quãng đường chưa đầy 2 km tại khu vực này.
Cùng thời điểm, tại điểm cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ra đường Đỗ Mười, đoạn qua khu vực bến xe Nước Ngầm, dòng phương tiện bắt đầu ùn ứ và kéo dài.
Khu vực này tập trung hai bến xe lớn là Nước Ngầm và Giáp Bát, với lượng hành khách đổ ra cùng lúc khiến áp lực giao thông tăng cao. Nhiều người dân dừng xe ôm, taxi ngay trước cổng bến, làm tình hình ùn tắc thêm trầm trọng.
Trên tuyến đường Ngọc Hồi hướng vào nội đô, từ khoảng 16h30, lượng xe máy và ô tô bắt đầu đông đúc. Một đoạn dài khoảng 1 km rơi vào cảnh ùn tắc, các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm.
Dự báo, tình trạng ùn tắc có thể kéo dài nhiều giờ khi lượng xe từ các tỉnh tiếp tục đổ về Hà Nội vào buổi tối.
Do di chuyển quãng đường dài và trở lại Thủ đô vào thời điểm muộn, không ít trẻ em mệt mỏi, ngủ gục trên lưng bố mẹ.
Ùn ứ kéo dài khiến các gia đình thêm vất vả, nhất là với những người di chuyển bằng xe máy.
"Tôi chở con về từ trưa nhưng đi đến đây thì kẹt xe lâu quá. Cháu mệt nên ngủ luôn trên lưng, mình cũng chỉ cố đi chậm cho an toàn”, anh Hòa (trú ở phường Hoàng Mai) chia sẻ.
"Tắc đường khiến thời gian di chuyển lâu hơn dự tính, con nhỏ ngồi sau rất mệt. Mong sớm về nhà để các cháu được nghỉ ngơi”, chị Mai (quê ở Thanh Hoá) nói.
Trên tuyến Vành đai 3, mật độ phương tiện tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ trong chiều 4/1.
Dự kiến vào chiều tối nay (4/1), lượng người dân từ các tỉnh, thành quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch sẽ tăng nhanh. Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã triển khai các phương án đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến cửa ngõ, vành đai, bến xe và các trục hướng tâm.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi trở lại Thủ đô cần chủ động sắp xếp thời gian di chuyển, chấp hành hiệu lệnh của lực lượng điều tiết và hệ thống đèn tín hiệu; tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi lái xe; không dừng, đỗ hay đón trả khách sai quy định; đồng thời tuân thủ tốc độ và làn đường để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.