U23 Việt Nam thắng trên cơ UAE, HLV Kim Sang-sik tiết lộ sự thật bất ngờ

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE

“Trận đấu hôm nay một lần nữa cho thấy đội tuyển U23 Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh ở cấp độ châu Á. Tôi rất hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ và thực sự tự hào về tập thể này”, huấn luyện viên Kim Sang-sik tự hào phát biểu sau trận U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2 ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước đối thủ có ưu thế về thể hình và thể lực. Khuất Văn Khang và đồng đội rất vất vả khi phải đối mặt với những pha uy hiếp bằng bóng bổng. U23 UAE ghi 2 bàn vào lưới thủ môn Trần Trung Kiên bằng chiêu bài này.

HLV Kim Sang-sik.

Tuy nhiên, càng về cuối trận, U23 Việt Nam lại thể hiện sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Chính các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik mới là những người chơi bóng chủ động, dồn đối thủ về sân nhà để rồi ghi bàn thắng quyết định trong hiệp phụ.

Điều này khiến các cổ động viên bất ngờ nhưng thực ra lại hoàn toàn nằm trong tính toán của nhà cầm quân người Hàn Quốc. HLV Kim Sang-sik tin rằng chính U23 Việt Nam mới là những người có ưu thế về thể lực.

“Trước khi bước vào hiệp phụ, các cầu thủ đều rất mệt, nhưng tôi nhận thấy thể trạng của chúng tôi nhỉnh hơn đối thủ. Vì vậy, tôi chỉ đạo toàn đội tiếp tục dâng cao tấn công. Các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần quyết chiến và thực hiện rất tốt ý đồ chiến thuật”, huấn luyện viên Kim Sang-sik nói.

“Tôi đưa Anh Quân vào sân từ hiệp hai để tăng cường khả năng phòng ngự biên, hạn chế các quả tạt của đối phương và cậu ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi nhận thấy một số cầu thủ UAE, đặc biệt ở hai biên, đã xuống sức, vì vậy tôi tung vào sân những cầu thủ có tốc độ và sức mạnh để tận dụng thời cơ. Điều đó đã phát huy hiệu quả”.

Sau khi đánh bại U23 UAE, U23 Việt Nam giành quyền vào bán kết gặp U23 Uzbekistan hoặc U23 Trung Quốc. Cả 2 đội bóng này đều là những đối thủ quen mặt với U23 Việt Nam tại 2 giải giao hữu diễn ra năm 2025. Ông Kim Sang-sik tin rằng U23 Việt Nam có thể vượt giới hạn để vào chung kết.

“Chúng tôi có mặt ở vòng bán kết nhờ mồ hôi, công sức và tinh thần cống hiến của toàn đội. Ở trận đấu tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị thật tốt để đón nhận thử thách mới và vượt qua những giới hạn của chính mình.

Toàn đội đang có thể trạng khá tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục đón nhận thử thách, vượt qua các giới hạn và tôi tin rằng U23 Việt Nam có cơ hội giành chiến thắng để tiến vào trận chung kết”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói.