Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng

(VTC News) -

Sáng 5/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.405 đồng/USD, tăng 25 đồng so với hôm qua, tiếp tục duy trì ở mức cao nhất lịch sử.

Với biên độ giao dịch ±5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.134,75 - 26.675,25 đồng/USD.

Tỷ giá mua bán tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được nâng lên mức 24.185,00 - 26.625,00 đồng/USD.

Giá USD tự do tăng mạnh. (Ảnh: Reuters)

Tại một số ngân hàng thương mại, giá USD lại được điều chỉnh giảm nhẹ. Lúc 11h hôm nay (5/8), Vietcombank và BIDV cùng niêm yết giá USD ở mức 26.080 đồng/USD chiều mua vào và 26.460 đồng/USD chiều bán ra, giảm 5 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Với khối ngân hàng tư nhân, ACB niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.050 - 26.440 đồng/USD.

Trên thị trường tự do Hà Nội, giá USD tại cửa hàng Quốc Trinh giao dịch quanh mức 26.320 - 26.420 đồng/USD. Tại cửa hàng Thịnh Quang, giá USD mua vào là 26.330 đồng/USD và giá USD bán ra là 26.380 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - dao động hẹp, tăng nhẹ 0,03% lên 99,88 điểm.

Tỷ giá USD phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch mới nhất song vẫn khá thận trọng khi nhà đầu tư theo dõi các tín hiệu mới về kinh tế Mỹ và chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Kỳ vọng xung đột Mỹ giữa Iran kéo dài gần 5 tháng qua sẽ được giải quyết bằng con đường ngoại giao đã kéo giá dầu xuống mức thấp nhất trong gần 4 tuần. Điều này góp phần giảm áp lực lạm phát và hạ kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất, qua đó làm nhu cầu nắm giữ USD với vai trò tài sản trú ẩn an toàn suy yếu.

Trong ngắn hạn, thị trường chờ loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) dự kiến công bố vào thứ Sáu. Kết quả báo cáo được kỳ vọng sẽ tác động đến kỳ vọng chính sách của Fed và định hướng xu hướng tiếp theo của đồng USD.