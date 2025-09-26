Tựu trường cùng tablet giảm đến 4 triệu - HSSV, giáo viên giảm thêm đến 2 triệu

(VTC News) -

Giai đoạn tựu trường chính là “thời điểm vàng” mua sắm thiết bị công nghệ khi Thế Giới Di Động tung ra hàng loạt ưu đãi tốt nhất trong năm, đặc biệt dành cho học sinh - sinh viên và giáo viên. Trong tháng 9 này, hệ thống tiếp tục mang đến “cơn mưa” ưu đãi cho các dòng tablet với mức giảm lên đến đến 4 triệu đồng. Học sinh - sinh viên và giáo viên càng được ưu ái hơn khi được tặng thêm đến 2 triệu, nâng tổng ưu đãi nhận được lên đến 6 triệu đồng!

Thế Giới Di Động cũng mang đến chính sách mua trả chậm 0% lãi suất không cần trả trước - 1 đặc quyền từ lâu đã làm nên thương hiệu của “chuỗi bán lẻ quốc dân”, giúp người dùng nhẹ gánh nỗi lo tài chính và chỉ cần thanh toán một phần phí nhỏ hàng tháng.

Bên cạnh những ưu đãi, điểm thu hút người dùng tại Thế Giới Di Động còn đến từ danh mục sản phẩm đa dạng từ bình dân đến cao cấp, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Hãy cùng điểm qua một vài sản phẩm tablet đáng mua, đang được hưởng mức ưu đãi sâu tại Thế Giới Di Động trong tháng này.

Đầu tiên, trong phân khúc dưới 6 triệu, khách hàng có thể lựa chọn OPPO Pad SE Wifi 4GB/128GB. Máy được trang bị viên pin khủng 9340mAh với sạc nhanh 33W, chỉ mất thời gian sạc rất ngắn nhưng có thể trụ vững đến 11 giờ phát video liên tục. Với màn hình IPS LCD kích thước lớn 11 inch cùng độ sáng 500 nits, OPPO Pad SE cho hình ảnh hiển thị vô cùng rõ ràng và sắc nét.

Bên cạnh đó, màn hình của OPPO Pad SE còn sở hữu loạt chứng nhận TÜV Rheinland về khả năng giảm ánh sáng xanh, chống nhấp nháy màn hình và chế độ tự động điều chỉnh độ sáng theo môi trường xung quanh. Điều này không chỉ mang lại sự yên tâm cho phụ huynh về sức khỏe đôi mắt của con em, mà còn giảm căng thẳng cho những người thường xuyên sử dụng thiết bị trong thời gian dài.

OPPO Pad SE Wifi 4GB/128GB đặc quyền tại Thế Giới Di Động hiện có giá 5.400.000 đồng. Sản phẩm đang được áp dụng ưu đãi kép gồm giảm trực tiếp 200.000 đồng và giảm thêm 200.000 đồng dành riêng cho đối tượng học sinh, sinh viên và giáo viên.

Với chế độ dành riêng cho trẻ em, OPPO Pad SE là trợ thủ đắc lực của những phụ huynh muốn sắm tablet cho con nhưng vẫn quan ngại về nội dung không lành mạnh.

Ở tầm giá nhỉnh hơn một chút, người dùng có thể cân nhắc Samsung Galaxy Tab A11 4G 8GB/128GB - phiên bản nâng cấp mới ra mắt của Galaxy Tab A9 vốn được đánh giá là chiếc tablet đáng mua nhất trong phân khúc. Galaxy Tab A11 kế thừa những ưu điểm của model tiền nhiệm như thiết kế nhỏ gọn với khung máy kim loại nguyên khối bền bỉ, chip MediaTek Helio G99 và GPU Mali G57 MC2 đủ sức đáp ứng các tác vụ giải trí từ xem phim đến chiến game.

Song song với đó, Galaxy Tab A11 cũng mang đến những nâng cấp đáng giá như tần số quét màn hình lên đến 90Hz, dung lượng RAM mở rộng lên 8GB, bộ nhớ trong 128GB kèm thẻ nhớ Micro SD mở rộng lên 2TB cho phép người dùng thoải mái lưu trữ hàng ngàn video, hình ảnh và tệp tin mà không lo tràn bộ nhớ.

Galaxy Tab A11 4G 8GB/128GB đang được mở bán đặc quyền tại Thế Giới Di Động với giá 6.490.000 đồng. Khách hàng đặt mua trước ngày 15/10 sẽ nhận được loạt ưu đãi mở bán bao gồm giảm trực tiếp 300.000 đồng hoặc nhận phiếu mua hàng trị giá 350.000 đồng, đặc biệt học sinh-sinh viên và giáo viên còn được giảm thêm 200.000 đồng.

Galaxy Tab A11 sở hữu thiết kế cao cấp đặc trưng của nhà Samsung với 2 phiên bản màu Bạc và Xám sang trọng.

Đối với dân văn phòng đòi hỏi nhiều hơn về sức mạnh xử lý để có thể đáp ứng hiệu suất làm việc cao, Xiaomi Redmi Pad Pro WiFi 8GB/256GB chính là lựa chọn xứng tầm. Máy được trang bị chip Snapdragon 7S Gen 2 với sức mạnh xử lý vượt trội, cùng viên pin dung lượng khủng 10.000 mAh, giúp tối ưu hiệu suất và duy trì liên tục các hoạt động công việc cả ngày dài.

Xiaomi Redmi Pad Pro đang được bán đặc quyền tại Thế Giới Di Động với giá chỉ 8.830.000 đồng, cùng ưu đãi giảm trực tiếp 800.000 đồng hoặc nhận phiếu mua hàng phụ kiện trị giá 1 triệu đồng. Đồng thời học sinh - sinh viên và giáo viên còn được giảm thêm 200.000 đồng.

Xiaomi Redmi Pad Pro với màn hình lớn 12.1 inch cùng tỷ lệ khung hình thông minh 16:10, vừa mang đến không gian hiển thị rộng rãi, vừa cho cảm giác cầm nắm chắc chắn.

Nếu vẫn chưa tìm được sản phẩm ưng ý, đừng ngần ngại đến ngay Thế Giới Di Động để khám phá thêm hàng loạt mẫu tablet chất lượng với mức ưu đãi hấp dẫn, đáp ứng mọi nhu cầu học tập và giải trí của người dùng.