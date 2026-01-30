Tưởng con mọc răng, mẹ tá hỏa phát hiện vật sắc nhọn găm trong họng

(VTC News) -

Các bác sĩ Phòng khám Tai Mũi Họng, Trung tâm Khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, vừa xử trí thành công trường hợp hóc dị vật kim loại sắc nhọn rất nguy hiểm.

Bệnh nhi là bé trai A.Q., (12 tháng tuổi, ở Hà Nội) bị hóc một chiếc ghim tất bằng kim loại vào vùng họng miệng bên phải, phía sau khoang miệng.

Theo lời kể của gia đình, chiều ngày trước khi nhập viện, bé trai sốt nhẹ, ăn kém, quấy khóc, khi ăn bột lại nôn ọe. Gia đình nghĩ đây là biểu hiện thông thường do trẻ sốt và đang trong giai đoạn mọc răng nên không quá lo lắng.

Sáng hôm sau, khi vệ sinh miệng cho con, người mẹ bất ngờ phát hiện dị vật mắc ở vùng họng miệng nên lập tức đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bác sĩ Liên thăm khám cho bé. (Ảnh: BVCC)

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện một đầu dị vật găm vào niêm mạc trong má phải, mắc lại ở vùng họng miệng. Ê-kíp nhanh chóng gắp dị vật, xác định đó là chiếc ghim tất bằng kim loại có hai đầu nhọn. Rất may, dị vật chưa trôi sâu xuống hạ họng hay thực quản nên mức độ tổn thương còn hạn chế. Vùng niêm mạc trong má phải chỉ bị xây xước nhẹ, chưa có dấu hiệu nhiễm trùng hay tổn thương sâu do được phát hiện sớm.

Bác sĩ chuyên khoa I Tai Mũi Họng Trịnh Thùy Liên, người trực tiếp xử trí ca bệnh, cho biết những dị vật nhỏ, sắc nhọn như ghim, kim băng, kẹp tóc rất dễ gây tổn thương niêm mạc họng và đường tiêu hóa trên.

Đáng lo ngại, các dị vật này có thể "ẩn mình" trong khoang miệng hoặc họng nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày mà không gây triệu chứng rầm rộ, khiến người lớn dễ chủ quan. Trường hợp của bé Q. được xem là may mắn vì dị vật mắc lại ngay vùng họng miệng, chưa di chuyển sâu xuống hạ họng hay thực quản.

Theo bác sĩ Liên, trẻ nhỏ nếu nuốt phải các dị vật như ghim, hạt nhựa, mảnh đồ chơi, khuy áo… có nguy cơ hóc, bít tắc đường thở hoặc làm rách, loét niêm mạc họng, thực quản. Do trẻ chưa biết diễn đạt cảm giác bất thường, biểu hiện thường chỉ là quấy khóc, nôn ọe, bỏ ăn, dễ bị nhầm lẫn với các rối loạn thông thường.

Vì vậy, phụ huynh tuyệt đối không để trẻ chơi một mình với các vật dụng nhỏ, sắc nhọn hoặc đồ chơi có chi tiết li ti. Khi trẻ có biểu hiện bất thường, quấy khóc không rõ nguyên nhân, gia đình cần kiểm tra kỹ khoang miệng và đưa trẻ đi khám sớm. Không nên tự ý dùng tay hay dụng cụ để lấy dị vật tại nhà vì có thể đẩy dị vật đi sâu hơn, làm tăng nguy cơ tổn thương và tai biến nguy hiểm.