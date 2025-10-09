Tuổi trẻ VOV đoàn kết, tiên phong, trí tuệ, sáng tạo trong kỷ nguyên số

(VTC News) -

Ngày 9/10, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra với sự tham dự của 120 đại biểu đến từ 18 cơ sở đoàn trực thuộc.

Trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ VOV đã phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo trong mọi lĩnh vực công tác. Các phong trào như “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên VOV với chuyển đổi số”, “Mỗi đoàn viên một sản phẩm truyền thông mới” đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần khẳng định dấu ấn của Đài Tiếng nói Việt Nam trong lòng thính giả trong nước và kiều bào ở nước ngoài.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra với với sự tham dự của 120 đại biểu.

Nhiều đoàn viên đã chủ động đề xuất, triển khai hàng trăm ý tưởng đổi mới trong sản xuất nội dung số, podcast, clip minh họa, tổ chức diễn đàn nghiệp vụ và giành nhiều giải thưởng báo chí uy tín. Không ít đoàn viên xung phong tác nghiệp ở biên giới, hải đảo, tham gia Khối diễu hành Báo chí Cách mạng Việt Nam 2/9, hay có mặt ở tuyến đầu trong thiên tai, dịch bệnh để mang đến tiếng nói trung thực, nhân văn đến người dân.

Tại Đại hội, các tham luận được trình bày đều thể hiện tinh thần tâm huyết, sáng tạo, phản ánh rõ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ VOV trong thời đại truyền thông số.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ ghi nhận và biểu dương tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của đoàn viên trong toàn Đài.

Tổng Giám đốc VOV nhấn mạnh trong bối cảnh truyền thông đang thay đổi mạnh mẽ, mỗi đoàn viên cần trở thành "hạt nhân đổi mới", nắm bắt nhanh công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để nâng cao chất lượng thông tin, phục vụ công chúng.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ phát biểu chỉ đạo.

"Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế truyền thông số đang làm thay đổi toàn bộ hệ sinh thái báo chí, tuổi trẻ Đài Tiếng nói Việt Nam một lần nữa đứng trước trách nhiệm lịch sử: Phải là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, sáng tạo nội dung số và phát triển các nền tảng truyền thông đa phương tiện của Đài, để không bị tụt hậu và lỗi thời.

Chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng: mỗi đoàn viên, thanh niên VOV phải là một “hạt nhân chuyển đổi số”, là người truyền cảm hứng đổi mới, dám thử nghiệm, dám đi đầu và dám chịu trách nhiệm".

Tại Đại hội, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ đã tặng Tuổi trẻ VOV 8 chữ: Đoàn kết - Tiên phong - Trí Tuệ - Sáng tạo, vì một tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài Tiếng nói Việt Nam vững mạnh, góp phần rất quan trọng vào sự phát triển bền vững và mạnh mẽ của VOV trong thời gian tới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam khóa IX gồm 20 đại biểu.

Chúc mừng thành công của Đại hội, Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đoàn Chính phủ Bùi Hoàng Tùng, đánh giá cao những kết quả nổi bật của tuổi trẻ VOV trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và sáng kiến sáng tạo gắn với chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí – truyền thông.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam khóa IX gồm 20 đại biểu; trong đó, anh Đỗ Anh Đức được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Đài Tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.