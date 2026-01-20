Từ Lai Châu đến Sơn La: Niềm tin của Nhân dân gửi trọn về Đại hội XIV của Đảng

Người dân vùng cao Lai Châu gửi gắm niềm tin về Đại hội XIV của Đảng

Ở nơi đại ngàn Tây Bắc, đồng bào các dân tộc xã vùng cao Khun Há, tỉnh Lai Châu gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng - sự kiện được mong chờ sẽ mang đến những quyết sách sát thực, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, nhất là người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng cao.

Nhiều tổ hợp tác, hợp tác xã phát triển dược liệu tại Khun Há đã được hình thành tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân.

Sáng sớm ở Khun Há, khi sương còn phủ kín những triền núi, trên các nương chè, bà con đã hối hả bắt tay vào thu hoạch. Dưới tán rừng, những luống sâm Lai Châu được chăm sóc cẩn thận. Nhịp sống vùng cao chậm rãi, nhưng đang đổi thay từng ngày.

Khun Há là xã vùng cao khó khăn của tỉnh Lai Châu, chủ yếu là đồng bào Mông, Lự sinh sống. Với bà con, Đại hội XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là điểm tựa, niềm tin cho chặng đường phát triển phía trước.

Anh Cứ A Lồng, dân tộc Mông, người dân ở bản du lịch cộng đồng Lao Chải 1, xã Khun Há chia sẻ: "Tôi mong muốn sẽ xây dựng hình ảnh bản làng đẹp với du khách trong nước và ngoài nước, để bản làng ngày càng đón được nhiều du khách hơn nữa. Với Đại hội XIV của Đảng, bản thân tôi mong muốn Đảng và Nhà nước ngày càng quan tâm đến bản làng, cũng như người dân để chúng tôi phát triển được từ làm du lịch cộng đồng".

Từ sản xuất tự cung, tự cấp, giờ đây, bà con Khun Há đã biết khai thác lợi thế bản địa như cây sâm Lai Châu, vùng chè chất lượng cao, du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc… Tất cả đang trở thành hướng đi chủ lực trong phát triển kinh tế của người dân.

Tuy nhiên, để có thể sản xuất quy mô lớn, cho giá trị kinh tế cao hơn, bà con rất cần những chính sách hỗ trợ sát thực từ Trung ương.

Ông Cứ A Chu, Bí thư Chi bộ bản Lao Chải 1 bày tỏ: "Tôi mong muốn Đảng và Nhà nước quan tâm các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình hỗ trợ bà con nhân dân vay vốn đầu tư. Ví dụ như mô hình trồng sâm hoặc chăn nuôi, bà con cũng có ý tưởng nhưng còn thiếu nhất là vốn và kỹ thuật. Bà con rất mong muốn, trong thời gian tới, xã sẽ cho đi học hỏi kinh nghiệm, đi tập huấn, tham gia các lớp học về kỹ thuật. Vấn đề nữa là hỗ trợ vốn vay cho bà con tập trung phát triển".

Ông Đỗ Trọng Thi, Phó Chủ tịch UBND xã Khun Há cũng mong muốn: "Với Đại hội lần này, chúng tôi kỳ vọng Đảng và Nhà nước sẽ quan tâm hơn nữa tới lĩnh vực giáo dục và y tế. Đặc biệt đối với địa bàn vùng núi như Khun Há, chúng tôi rất kỳ vọng Đảng và Nhà nước sẽ có các chế độ chính sách, để ưu tiên cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, chế độ chính sách đối với lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân sẽ được nâng cao. Phải đảm bảo người dân có sức khỏe tốt thì mới phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo được".

Thực hiện các nghị quyết của Đảng trong phát triển kinh tế, Khun Há đến nay đã mở rộng được hơn 30ha sâm và hơn 500ha chè chất lượng cao, qua đó, thu nhập và đời sống của người dân cải thiện từng ngày. Bà con kỳ vọng những quyết sách đúng, trúng từ Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục là đòn bẩy giúp bản làng vùng cao bứt phá vươn lên, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển hơn.

Đảng viên Sơn La tin tưởng và kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng

Trong không khí cả nước hướng về Đại hội XIV của Đảng, tại Sơn La, niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên tiếp tục được hun đúc mạnh mẽ. Từ miền núi biên cương đến đô thị trung tâm, mỗi đảng viên đều gửi gắm tâm huyết, niềm tin vào những quyết sách mang tầm chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước.

Ở nơi tuyến đầu biên giới, Thượng tá Lò Văn Diện, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La khẳng định niềm tin của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vào đường lối lãnh đạo của Đảng.

Thượng tá Lò Văn Diện kỳ vọng Đại hội lần này sẽ tiếp tục khơi dậy khát vọng đổi mới, phát triển, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Theo Thượng tá Lò Văn Diện, mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng, mở ra tầm nhìn chiến lược mới cho đất nước. Cán bộ, chiến sĩ nơi biên cương kỳ vọng Đại hội lần này sẽ tiếp tục khơi dậy khát vọng đổi mới, phát triển, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thời đại mới; đồng thời tạo nền tảng vững chắc để bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

"Với niềm hân hoan và háo hức, khí thế của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hướng về ngày hội non sông đất nước, tôi kỳ vọng và đặt niềm tin vào sự đổi mới và thịnh vượng của đất nước trong thời đại mới; tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh ở khu vực biên giới, gắn với đầu tư xây dựng cơ sở khu vực biên giới đồng bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng thế trận quốc phòng, biên phòng toàn dân; có chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp với đặc thù trong khu vực biên giới và hải đảo", Thượng tá Lò Văn Diện nói.

Còn tại xã Yên Châu, tỉnh Sơn La những ngày này, cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương luôn dõi theo từng thông tin về Đại hội.

Ông Lù Văn Cường, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, qua các kỳ Đại hội, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố bằng những thành tựu cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân.

Theo ông Lù Văn Cường, qua các kỳ Đại hội, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố bằng những thành tựu cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội.

"Là một cán bộ đảng viên đang công tác tại cơ sở, tôi kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ đề ra được đường lối, chủ trương đúng đắn, phù hợp với bối cảnh mới, tạo nền tảng vững chắc, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Thứ hai là tiếp tục quan tâm hơn nữa đến cấp cơ sở, có chủ trương, giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn cho chính quyền và cán bộ cơ sở, nhất là về cơ chế, chính sách, nguồn lực và đào tạo cán bộ", ông Lù Văn Cường nói.

Những ngày này, khu dân cư tổ 9 Quyết Thắng, phường Tô Hiệu, Sơn La rực sắc cờ hoa chào mừng Đại hội. Bà Đinh Thùy Nhung, đảng viên trong Chi bộ tổ 9 bày tỏ niềm tin sâu sắc vào công tác nhân sự của Đại hội. Theo bà Nhung, điều mà đông đảo đảng viên mong đợi là Đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ "đủ đức, đủ tài", thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ và tinh thần cống hiến, để lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội.

Bà Đinh Thùy Nhung mong đợi là Đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ "đủ đức, đủ tài", thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ và tinh thần cống hiến.

"Là một đảng viên cao tuổi, tôi cảm thấy phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng vào các điểm mới, điểm đột phá của dự thảo văn kiện Đại hội. Nổi bật là nguyên tắc hoạt động thì rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào Đại hội lần này sẽ lựa chọn được các đồng chí có đủ đức, đủ tài, đủ sức khỏe và đủ bản lĩnh chính trị để đưa đất nước ngày càng phát triển theo đúng nội dung của các Nghị quyết đã đề ra", bà Nhung chia sẻ.

Niềm tin và kỳ vọng của đảng viên Sơn La hôm nay không chỉ là hướng về một sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là sự gửi gắm trách nhiệm, khát vọng cống hiến vào tương lai của Đảng, của đất nước - nơi mỗi Nghị quyết được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực trong đời sống xã hội.