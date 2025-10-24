Từ hội chợ đến thương hiệu quốc gia: Bước tiến mới trong thu hút đầu tư

(VTC News) -

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Hội chợ nhấn mạnh, sự kiện năm nay sẽ trở thành điểm hẹn uy tín của giới đầu tư, đối tác thương mại trong và ngoài nước, từng bước xây dựng một thương hiệu quốc gia mạnh, hướng tới tổ chức thường niên theo mô hình “4 mùa” – Xuân, Hạ, Thu, Đông.

- Với thông điệp “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”, Hội chợ mùa Thu 2025 sẽ khẳng định vị thế của sản phẩm, dịch vụ Việt Nam trong chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu như thế nào, thưa Bộ trưởng?

Hội chợ Mùa thu 2025 là sự kiện kinh tế, văn hóa có quy mô quốc gia, tầm vóc quốc tế. Được định vị là “Hội chợ kết nối thương mại - đầu tư - du lịch với văn hóa và đổi mới sáng tạo”; thu hút sự tham gia của trên 2.500 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, với 3.000 gian hàng tiêu chuẩn nhằm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, chủ lực trong nhiều lĩnh vực.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu 2025.

Với quy mô hoành tráng, nội dung phong phú và hình thức hiện đại nhất từ trước đến nay, Hội chợ mùa Thu 2025 dự kiến sẽ đón hàng trăm ngàn lượt khách tham quan, giao dịch mỗi ngày; đồng thời thu hút đông đảo các đối tác, doanh nghiệp quốc tế đến giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư.

Đây sẽ là dịp để tôn vinh và giới thiệu những thành tựu to lớn của Việt Nam trong 40 năm đổi mới, thể hiện bước tiến mạnh mẽ của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và vai trò tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Đồng thời là diễn đàn quan trọng để khẳng định vị thế ngày càng cao của sản phẩm, dịch vụ Việt Nam trong chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, qua đó quảng bá hiệu quả các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh đất nước Việt Nam năng động, đổi mới, năng lực nội sinh và tinh thần sáng tạo mạnh mẽ, luôn sẵn sàng hợp tác và hội nhập sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

- Bộ trưởng kỳ vọng sau Hội chợ mùa Thu 2025?

Hội chợ sẽ nơi giao thoa giữa hoạt động kinh tế, chính trị và văn hóa; là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại và là nơi hội tụ của doanh nghiệp, công chúng và sự sáng tạo.

Với số lượng doanh nghiệp và gian hàng lớn chưa từng có, lượng khách quốc tế đến giao thương, tham quan đông đảo và sự có mặt của các nhà mua hàng tên tuổi, điển hình là những nền tảng thương mại điện tử lớn của quốc tế và trong nước (như Amazon, Alibaba và các tập đoàn công nghệ điện tử hàng đầu Việt Nam), hội chợ sẽ giúp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong trưng bày, giao thương, mở ra cơ hội tiếp cận trực tuyến toàn cầu cho hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam.

Hội chợ mùa Thu 2025 sẽ được khai mạc từ ngày 25/10.

Không chỉ có vậy, tại hội chợ sẽ có các hợp đồng kết nối giữa nhà sản xuất với nhà phân phối, giữa nhà xuất khẩu với nhà nhập khẩu quốc tế...

Hội chợ mùa Thu 2025 sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trong chuỗi sự kiện kinh tế - thương mại quốc gia, giúp kết nối chuỗi cung ứng, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, xuất nhập khẩu, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng trên 8% năm 2025 và mức 2 con số trong những năm tới, tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Chúng tôi cũng tin tưởng rằng hội chợ sẽ trở thành điểm hẹn uy tín, là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư, đối tác thương mại trong khu vực và thế giới, đồng thời trở thành một thương hiệu mạnh của Việt Nam trong tương lai và tạo nền tảng quan trọng để trở thành sự kiện thường niên 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.

- Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!