Từ 1/7 đến 14/8, ô tô chở trẻ em không có ghế an toàn có bị phạt?

(VTC News) -

Thông tin từ Cục CSGT, đơn vị nhận được nhiều thắc mắc của người dân liên quan đến thời điểm áp dụng, xử phạt đối với quy định sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em khi đi ô tô.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 1/7 đến 14/8/2026, quy định về việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em đã có hiệu lực nhưng chưa áp dụng xử phạt hành chính đối với hành vi không sử dụng thiết bị này.

Cục CSGT cho biết, trước đó tại điểm m khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định, hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Ghế an toàn dành cho trẻ em trên ô tô. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, sau đó khoản 3 Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự năm 2025 đã sửa đổi khoản 3 Điều 10 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ như sau:

"Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe ô tô, người lái xe không được để trẻ ngồi cùng hàng ghế với mình, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế; đồng thời phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách". Quy định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Ngày 26/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/8/2026.

Theo đó, từ ngày 15/8/2026, tài xế ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi, chiều cao dưới 1,35 m nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách) sẽ bị phạt cảnh cáo.

Đối với hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi, chiều cao dưới 1,35 m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế), tài xế sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Cục CSGT cho biết, Nghị định 238/2026/NĐ-CP được ban hành trên cơ sở Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15.

Vì vậy, từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 14/8/2026, việc xử lý vi phạm vẫn thực hiện theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Trong thời gian tới, Cục CSGT sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT trên toàn quốc tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, chấp hành quy định về sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô.

Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn người dân lựa chọn các sản phẩm đạt chuẩn, được chứng nhận phù hợp theo QCVN 123:2024/BGTVT và tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.