Chở trẻ em không có ghế an toàn, tài xế ô tô bị xử lý ra sao từ 15/8?

(VTC News) -

Ngày 30/6, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, Nghị định 238/2026/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8. Trong khi đó, từ ngày 1/7, quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn dành cho trẻ em trên ô tô đã được áp dụng tại Việt Nam.

Trong đó, nghị định mới bổ sung quy định xử lý đối với hành vi không sử dụng thiết bị an toàn dành cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng ô tô.

Cụ thể, từ ngày 15/8, tài xế ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị xử phạt bằng hình thức cảnh cáo.

Từ 15/8, tài xế ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo.

Đại diện Cục CSGT cho biết quy định này không áp dụng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Bên cạnh yêu cầu sử dụng thiết bị an toàn, nghị định cũng quy định không được bố trí trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ trường hợp xe ô tô chỉ có một hàng ghế.

Theo Cục CSGT, quy định mới là một trong những giải pháp nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em khi di chuyển bằng ô tô, góp phần nâng cao tiêu chuẩn an toàn giao thông.

Ngoài quy định liên quan đến trẻ em, Nghị định 238/2026/NĐ-CP còn bổ sung các quy định về lắp đặt, quản lý và truyền dẫn dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh trên các phương tiện kinh doanh vận tải.

Theo lộ trình, từ ngày 1/1/2028, cơ quan chức năng sẽ bắt đầu xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe trên xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa (trừ xe đầu kéo) và xe vận tải nội bộ.

Tiếp đó, từ ngày 1/1/2029, việc xử phạt sẽ được áp dụng đối với các hành vi vi phạm liên quan đến thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở hành khách.

Theo quy định, trường hợp phương tiện không lắp thiết bị theo yêu cầu, thiết bị không hoạt động hoặc làm sai lệch dữ liệu sẽ bị xử lý theo quy định.

Đối với hành vi đưa phương tiện không lắp thiết bị giám sát hành trình hoặc thiết bị ghi nhận hình ảnh vào hoạt động, chủ xe là cá nhân có thể bị phạt từ 5-6 triệu đồng, còn tổ chức là chủ xe bị phạt từ 10-12 triệu đồng.

Nghị định mới cũng tiếp tục siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. Các hành vi đón, trả khách tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc các địa điểm cố định khác không đúng quy định sẽ bị xử lý.

Đáng chú ý, nghị định bổ sung mức phạt từ 12-14 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải nhưng thực hiện hành vi chở người có thu tiền hoặc xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách ngoài hợp đồng vận tải đã ký kết.

Theo Cục CSGT, quy định này nhằm ngăn chặn tình trạng xe cá nhân hoạt động vận tải trái phép, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.