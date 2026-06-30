Loay hoay lắp ghế trẻ em với nhà 3 con, xe 5 chỗ

(VTC News) -

Sở hữu chiếc ô tô 5 chỗ, tôi vào vợ mất nhiều ngày qua loay hoay vì không biết làm sao để lắp ghế an toàn đủ cho 3 con nhỏ. Lắp xong 2 chiếc ghế, không gian băng sau của chiếc xe hoàn toàn bị bó hẹp.

Câu chuyện của gia đình tôi cũng là nỗi lo chung của nhiều nhà đông con khi sắp đến 1/7, ngày áp dụng quy định chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m phải sử dụng ghế an toàn phù hợp. Tối 29/6, vợ tôi còn nói đùa rằng: "Hay là sắp tới khi nào đi đâu, em ở nhà để nhường chỗ cho 3 đứa?".

Cũng may là chúng tôi vẫn còn thời gian xoay xở vì ngày áp dụng được lùi một tháng rưỡi. Ngày 30/6, Chính phủ ban hành Nghị định số 238 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo đó, từ ngày 15/8, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m nếu không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo.

Mặc dù có thêm thời gian chuẩn bị, những gia đình có con nhỏ như tôi vẫn khá lúng túng do thiếu hụt các hướng dẫn cụ thể để an tâm lắp đặt ghế trẻ em.

Hầu hết các dòng xe 5 chỗ phổ thông tại Việt Nam hiện nay như Toyota Vios, Hyundai Accent hay thậm chí các dòng CUV gầm cao như Mazda CX-5 chỉ được thiết kế hai vị trí ISOFIX (có hệ thống chốt gắn ghế trẻ em) tiêu chuẩn ở hai ghế sau ngoài cùng, sát cửa xe. Ghế giữa không có bộ móc ISOFIX riêng.

Nhồi nhét ba chiếc ghế trẻ em vào băng sau này là nhiệm vụ rất khó. Các phụ huynh có thể sử dụng đệm nâng hoặc ghế ngược để khoang sau đủ chỗ cho 3 đứa nhỏ.

Nhiều phụ huynh bối rối khi lắp ghế an toàn cho trẻ mà chưa được hướng dẫn hay khuyến cáo cụ thể. (Ảnh minh họa: AI)

Thế nhưng làm vậy, tôi lại lo lắng về sự an toàn và xử lý tình huống khi sự có xảy ra; đặc biệt trên các chuyến đi xa hoặc khi di chuyển trên đường cao tốc.

Các cặp vợ chồng đang loay hay nghĩ cách chở 3 đứa trẻ trên xe 5 chỗ đang rất cần sự hướng dẫn cụ thể, phân tích kỹ thuật tường tận của các cơ quan chức năng. Khi thiếu đi cẩm nang hướng dẫn chi tiết chính thống cho các trường hợp đặc thù, người dân buộc phải tìm kiếm giải pháp một cách tự phát theo kinh nghiệm hoặc truyền tai nhau trên các hội nhóm mạng xã hội. Sự mò mẫm này tiềm ẩn khá nhiều rủi ro.

Các loại ghế đạt chuẩn nào được khuyến nghị cho trẻ trong tầm tuổi nào? Thứ tự sắp xếp các nhóm tuổi trên băng ghế sau thế nào là đúng quy chuẩn?... Đây cũng là những điều phụ huynh rất quan tâm.

Tôi e rằng nếu không có hướng dẫn tỉ mỉ của cơ quan chức năng về việc lắp đặt thì phụ huynh có thể sai sót, chẳng hạn bố trí lệch vị trí hoặc thắt dây sai quy cách, vô tình làm giảm, thậm chí triệt tiêu hiệu năng bảo vệ của thiết bị.

Khi cơ quan chức năng có danh mục, khuyến cáo rõ ràng về các phương án kết hợp đệm nâng và ghế chuyên dụng dành riêng cho xe 5 chỗ - nhà đông con, phụ huynh sẽ dễ dàng áp dụng một cách chính xác và an tâm hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, việc nhanh chóng phổ biến danh sách các loại đệm nâng, ghế an toàn đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, có kích thước tối ưu cho các dòng xe phổ thông sẽ giúp người dân xóa bỏ tâm lý hoang mang.

Tất nhiên, có một giải pháp rất đơn giản mà nhiều người đưa ra là đổi ô tô 5 chỗ thành 7 chỗ; nhưng số tiền mấy trăm triệu đồng để "lên đời" xe đâu phải là khoản dễ kiếm đối với mọi gia đình.

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