TTC Land cho thuê sỉ hơn 22.000m2 văn phòng tại Đà Nẵng

(VTC News) -

Nhu cầu thuê sỉ phục hồi, thị trường ghi nhận mức cải thiện tích cực

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, doanh thu dịch vụ bất động sản quý 3/2025 tăng 94,7% so với cùng kỳ - mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2019. Phân khúc văn phòng cũng cho thấy sự cải thiện ở cả tỷ lệ lấp đầy và giá thuê. Báo cáo từ Avison Young và CBRE Việt Nam cho biết tỷ lệ lấp đầy văn phòng hạng B và C đạt 80-85%, giá thuê trung bình tăng 2-3% so với quý trước. Trong khi đó, nguồn cung mới ra thị trường không nhiều, chủ yếu đến từ các dự án tái cấu trúc hoặc tổ hợp thương mại lớn.

TTC Plaza Đà Nẵng trở thành điểm sáng của thị trường khi hoàn tất cho thuê sỉ hơn 22.000m2 văn phòng

Sự phục hồi hoạt động của nhóm doanh nghiệp công nghệ, thương mại dịch vụ, logistics và du lịch đã tạo lực kéo cho các dự án văn phòng hạng A và B+ tại khu vực trung tâm cũng như ven sông Hàn. Đáng chú ý, sau hơn hai năm trầm lắng, nhu cầu thuê diện tích lớn bắt đầu quay trở lại, phản ánh giai đoạn phục hồi bền vững hơn của thị trường.

Tỷ lệ lấp đầy trung bình toàn thị trường tăng từ 78% trong quý 2 lên 83% trong quý 3. Diện tích cho thuê mới trong quý đạt gần 9.800 m², cho thấy sức hấp thụ cải thiện rõ rệt so với các quý trước đó.

TTC Plaza Đà Nẵng ghi dấu với giao dịch thuê hơn 22.000 m², trở thành điểm sáng của thị trường

Trong bối cảnh đó, TTC Plaza Đà Nẵng trở thành điểm sáng nổi bật với giao dịch thuê hơn 22.000 m² - một trong những thương vụ có quy mô lớn nhất tại Đà Nẵng năm 2025. Dự án do TTC Land phát triển đã hoàn tất cho thuê toàn bộ khối văn phòng, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với văn phòng chất lượng cao, diện tích lớn, đặc biệt từ các doanh nghiệp mở rộng hoạt động tại miền Trung.

Trước đó, TTC Land đã hoàn tất bàn giao Khối đế thương mại cho AeonMall Việt Nam. Gần đây nhất, doanh nghiệp tiếp tục ký hợp đồng cho thuê toàn bộ diện tích tầng hầm hơn 23.000 m².

Giao dịch cho thuê sỉ toàn bộ tháp văn phòng hơn 22.000 m² - diễn ra khi dự án chưa đi vào hoạt động - cho thấy sức hút mạnh mẽ của TTC Plaza Đà Nẵng và xu hướng doanh nghiệp ưu tiên các tòa nhà có quy mô đủ lớn, vận hành chuyên nghiệp và linh hoạt về diện tích.

Phối cảnh bên trong văn phòng cho thuê dự án TTC Plaza Đà Nẵng (Ảnh: TTC Land)

Tọa lạc trên trục Điện Biên Phủ, tuyến giao thông kết nối trực tiếp sân bay với trung tâm, TTC Plaza Đà Nẵng được định vị như một tổ hợp thương mại - văn phòng hiện đại. Dự án được thiết kế tối ưu cho nhu cầu thuê lớn, đáp ứng yêu cầu về không gian làm việc tiêu chuẩn cao của cả doanh nghiệp FDI lẫn doanh nghiệp trong nước.

Dự báo năm 2026, thị trường văn phòng Đà Nẵng sẽ duy trì mức tăng trưởng ổn định. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục ưu tiên các tòa nhà có hệ thống vận hành chuyên nghiệp, tiện ích hoàn thiện và khả năng cung cấp diện tích linh hoạt.

Trong xu hướng đó, TTC Land xác định mảng phát triển - vận hành tài sản thương mại là trụ cột chiến lược trong giai đoạn tới. TTC Plaza Đà Nẵng được xem là dự án hạt nhân, góp phần định hình lại nguồn cung văn phòng chất lượng cao tại Đà Nẵng.

Thương vụ cho thuê sỉ hơn 22.000 m² trong quý 3/2025 là minh chứng cho sức hấp dẫn của dự án và khả năng đáp ứng nhu cầu thuê quy mô lớn - vốn là phần thị trường còn thiếu hụt trong nhiều năm qua.

Giai đoạn 2026-2030, TTC Land tiếp tục định hướng mở rộng hệ thống tài sản thương mại để đảm bảo dòng tiền ổn định, hướng đến mô hình quản trị tài sản đồng bộ, đảm bảo vận hành bền vững, gia tăng hiệu quả khai thác và tăng vị thế của doanh nghiệp trong phân khúc bất động sản thương mại - văn phòng.