Đóng

Trước giờ diễu binh 2/9: Cán bộ, chiến sĩ hát múa, giao lưu cùng nhân dân

(VTC News) -

Trước giờ diễu binh 2/9, cán bộ chiến sĩ biểu diễn văn nghệ và giao lưu cùng nhân dân tại Quảng trường Ba Đình.

Thanh Nga
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới