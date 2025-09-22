Trung tướng Lê Quang Đạo giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 22/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2110 bổ nhiệm Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Trung tướng Lê Quang Đạo. (Ảnh: TTXVN)

Trung tướng Lê Quang Đạo sinh năm 1971, quê quán tỉnh Ninh Bình.

Ông Lê Quang Đạo có thời gian dài công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và từng đảm nhiệm các chức vụ: Đồn trưởng Đồn Biên phòng 59 (Tân Thanh); Phó Tham mưu trưởng rồi Tham mưu trưởng; Phó Chỉ huy trưởng rồi Chỉ huy trưởng.

Tháng 1/2020, ông Đạo được bổ nhiệm giữ chức Phó tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng. Đến tháng 9/2020 là Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng.

Ngày 22/10/2021, ông Lê Quang Đạo được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.