Trung Quốc ra mắt robot hình người giá 36 triệu đồng

(VTC News) -

Một công ty khởi nghiệp tại Trung Quốc vừa công bố robot hình người với mức giá chỉ khoảng 1.370 USD (khoảng 36 triệu đồng), tương đương giá một chiếc smartphone cao cấp.

Trong bối cảnh ngành công nghệ phát triển robot hình người (humanoid) đang phát triển mạnh mẽ, Noetix Robotics - một công ty khởi nghiệp (startup) được thành lập vào tháng 9/2023 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) - đã tạo nên bước ngoặt lớn khi ra mắt Bumi.

Bumi là robot hình người đầu tiên trên thị trường quốc gia tỷ dân có giá dưới 10.000 nhân dân tệ.

Robot Bumi của Noetix Robotics có mức giá chỉ khoảng 1.370 USD. (Ảnh: Noetix Robotics)

Theo thông tin từ TechNode và Global Times, với chiều cao chỉ khoảng 94 cm và cân nặng khoảng 12 kg, Bumi không được tạo ra để cạnh tranh với những mô hình công nghiệp khổng lồ.

Robot có kích thước khiêm tốn này hướng tới phân khúc giáo dục và sử dụng trong gia đình, ưu tiên cho sự đơn giản và thân thiện.

Robot Bumi có khả năng đi bộ, chạy bộ, thậm chí nhảy múa một cách thành thục, nhờ hệ thống kiểm soát chuyển động nội bộ và vật liệu chế tạo bằng composite nhẹ. Pin 48V dung lượng trên 3,5 Ah cho phép Bumi hoạt động từ 1-2 giờ mỗi lần sạc, đủ để phục vụ các buổi học hoặc giải trí ngắn gọn.

Đặc biệt, người dùng có thể lập trình dễ dàng các hoạt động của robot qua giao diện kéo-thả hình vẽ, hỗ trợ tương tác bằng giọng nói để làm trợ lý cá nhân hoặc người bạn đồng hành trong học tập. Những tính năng này được đánh giá phù hợp với đối tượng trẻ em và người mới tiếp xúc với các sản phẩm công nghệ.

Các video demo từ RoboHub cho thấy robot di chuyển ổn định, với 21 khớp nối cho phép uốn cong tay chân và xoay người linh hoạt, kết hợp camera nhận diện vật thể và micro xử lý lệnh thoại.

Dù chưa có khả năng leo cầu thang hay chịu va chạm mạnh, thiết kế module của robot cho phép thay thế dễ dàng các bộ phận hỏng.

So với các đối thủ, Bumi nổi bật bởi mức giá "phá đảo". Trong khi Unitree - một công ty robot hàng đầu Trung Quốc - vừa ra mắt mô hình robot H2 cao 1,8 m với giá khoảng 6.000 USD, Bumi lại nhắm đến sự dễ tiếp cận với mức giá phải chăng.

Ở thị trường phương Tây, những sản phẩm tương tự như Optimus của Tesla hay Apollo của Apptronik thường có giá cao gấp 2-3 lần. Thậm chí, giá một robot Atlas của Boston Dynamics có thể lên tới hàng triệu USD.

Với mức giá ngang ngửa một chiếc smartphone cao cấp hoặc drone chuyên nghiệp, Bumi đang hạ thấp rào cản, biến robot hình người từ công cụ nghiên cứu thành thiết bị gia đình phổ thông.

Sự ra đời của Bumi đánh dấu bước tiến nhanh chóng của Noetix Robotics, với đội ngũ sáng lập đến từ các trường đại học danh tiếng ở Trung Quốc như Đại học Thanh Hoa, Đại học Chiết Giang.

Chỉ trong chưa đầy 2 năm, công ty đã chuyển mình từ việc chế tạo các mô hình nghiên cứu sang sản phẩm thương mại mang tính đại chúng. Trước đó, mẫu robot N2 của Noetix đã nhận được hơn 2.500 đơn đặt hàng.

Hiện tại, chương trình đặt mua trước robot Bumi sẽ mở từ ngày 11/11 đến 12/12, trùng với các lễ hội mua sắm lớn Double 11 và Double 12 tại Trung Quốc.