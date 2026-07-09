Trung Quốc chuẩn bị đón siêu bão Bavi đổ bộ

(VTC News) -

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Bavi có chiều rộng khoảng 1.000 km tại điểm rộng nhất - tương đương với chiều rộng của nước Pháp được dự báo sẽ đi sát phía bắc Đài Loan trước khi đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến nằm về phía đông Trung Quốc vào tối ngày 11/7.

Hình ảnh vệ tinh từ cơ quan khí tượng Trung Quốc cũng cho thấy vùng mây bão Bavi bao phủ khoảng 940.000 km2, tương đương gần 9 lần diện tích tỉnh Chiết Giang hoặc 850 lần diện tích đất liền của Hong Kong. Quy mô lớn của cơn bão khiến giới chức khuyến cáo người dân không chỉ theo dõi vị trí tâm bão mà cần chuẩn bị cho nguy cơ mưa lớn, gió mạnh và gián đoạn sinh hoạt tại nhiều địa phương.

Ảnh vệ tinh chụp siêu bão Bavi trên biển Philippines ngày 8 tháng 7. (Ảnh: Reuters)

Tờ Reuters dẫn lời chuyên gia dự báo thời tiết Jason Chang thông tin thêm bão Bavi dự kiến ​​là cơn bão lớn nhất đổ bộ vào Đài Loan kể từ năm 1987 và những cơn bão có quy mô như vậy "khá hiếm gặp trong những năm gần đây".

Công ty dự báo thời tiết AccuWeather nhận định nếu bão Bavi duy trì cường độ như dự báo, nó sẽ trở thành cơn bão mạnh nhất (theo cách gọi bão) ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương kể từ siêu bão Kong-rey năm 2024.

“Dự kiến ​​cường độ gió sẽ giảm dần bắt đầu từ ngày 9/7 , nhưng bão Bavi vẫn sẽ là cơn bão nguy hiểm khi ảnh hưởng đến Đài Loan và miền đông Trung Quốc vào cuối ngày 10 - 13/7", ông Jason Nicholls, chuyên gia dự báo quốc tế cấp cao tại công ty dự báo thời tiết AccuWeather cho hay.

Tại thị trấn cảng Suao ở phía đông bắc Đài Loan, hàng trăm tàu ​​đánh cá đang chen chúc trong bến cảng để tìm nơi trú ẩn khỏi cơn bão sắp tới. Người dân cũng xếp hàng chờ nhận bao cát từ chính quyền địa phương và nông dân vội vã thu hoạch lúa.

Hoạt động cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Video: Xinhua)

Ông Chen Ming-hui, thuyền trưởng 60 tuổi của một tàu đánh cá 3 tấn cho biết ông hy vọng cơn bão sẽ di chuyển xa hơn về phía bắc và tránh đổ bộ trực tiếp khi ông nhớ lại những cơn bão trước đây làm chìm tàu ​​thuyền và gây ngập lụt thị trấn đánh cá.

“Đừng để bị đánh lừa bởi thời tiết đẹp và yên tĩnh hiện tại. Một cơn bão như thế này có thể là điều đáng sợ nhất”, ông Chen Ming-hui vừa nói vừa kiểm tra những sợi dây thừng được siết chặt trên thuyền của mình.

Tại Nhật Bản, hãng hàng không Japan Airlines thông báo hủy 48 chuyến bay nội địa dự kiến ​​khởi hành ngày 10/7, do ảnh hưởng của bão, ước tính khoảng 7.610 hành khách bị ảnh hưởng.