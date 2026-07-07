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Bão Maysak gây vỡ đập tại Trung Quốc, người dân sơ tán khẩn

(VTC News) -

Hoàn lưu bão Maysak gây mưa lớn tại Quảng Tây (Trung Quốc) làm vỡ đập hồ chứa Lưu Lan rộng tới 50m, lũ dữ tràn xuống hạ du nhấn chìm hàng loạt ngôi nhà.

VTC News
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