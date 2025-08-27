Trứng luộc, bánh rán, xúc xích xuống phố phục vụ nghìn người chờ xem diễu binh

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ tờ mờ sáng 27/8, các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình đã chật kín người dân đổ về chờ xem sơ duyệt A80.
Nhiều người trải bạt, chuẩn bị sẵn bánh mì, trái cây, nước uống để có thể “cắm chốt”, giữ chỗ đẹp theo dõi các khối diễu binh, diễu hành.
Một gia đình với đồng phục áo đỏ sao vàng, mang theo đồ ăn nhẹ, vừa trò chuyện vừa kiên nhẫn đợi khoảnh khắc đoàn diễu binh đi qua.
Với những người không kịp chuẩn bị, hàng rong ven đường trở thành “cứu cánh”. Chỉ cần vài nghìn đồng, họ có ngay quả trứng luộc lót dạ.
Những nồi trứng luộc nóng hổi liên tục được bày bán, giá từ 5.000 - 7.000 đồng/quả, thu hút đông đảo khách mua trong lúc chờ đoàn diễu binh đi qua.
Trứng được mang tới tận nơi cho người dân.
Ngoài trứng, bánh rán cũng là món khoái khẩu được nhiều người lựa chọn, được bán với giá 3.000 - 10.000 đồng/cái, tuỳ loại.
Trứng luộc, mì ly, bánh mì phục vụ tận nơi cho người xem diễu binh với giá hợp lý.
Tiểu thương tranh thủ dịp hiếm có trong năm để buôn bán. Vừa rao, một tiểu thương vừa cười nói: "Nói bán không lời thì hơi quá, nhưng thật sự chúng tôi bán giá hợp lý. Một quả trứng mua về 3.000 đồng, mình luộc lên tốn tiền gas, rồi tốn công đem đi rao bán nữa. Dịp này, chúng tôi chủ yếu phục vụ bà con”.
Theo nhiều người, mức giá các tiểu thương bán trong dịp lễ rất hợp lý. "Ban đầu tôi nghĩ trứng luộc phải 10.000 đồng/quả, nhưng khi họ nói giá 6.000 đồng làm tôi hơi bất ngờ. Các mặt hàng khác như nước uống, xúc xích, bánh mì... tôi cũng thấy giá mềm", một người dân đến từ TP.HCM cho hay.