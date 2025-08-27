Trứng luộc, bánh rán, xúc xích xuống phố phục vụ nghìn người chờ xem diễu binh

Theo nhiều người, mức giá các tiểu thương bán trong dịp lễ rất hợp lý. "Ban đầu tôi nghĩ trứng luộc phải 10.000 đồng/quả, nhưng khi họ nói giá 6.000 đồng làm tôi hơi bất ngờ. Các mặt hàng khác như nước uống, xúc xích, bánh mì... tôi cũng thấy giá mềm", một người dân đến từ TP.HCM cho hay.