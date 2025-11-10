Đóng

Trực tiếp: Lễ tuyên thệ nhậm chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Sáng 10/11, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự, 10 giờ sáng cùng ngày, nhân sự lãnh đạo được Quốc hội bầu sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Báo Đại biểu Nhân dân
