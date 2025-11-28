Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 28/11/2025 - XSNT 28/11

XSNT 28/11. Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 28/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. Kết quả XSNT 28/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Ninh Thuận gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Cho những vé trúng số ở hàng trăm nghìn nhưng chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.
- Thứ 2: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Huế, Phú Yên.
- Thứ 3: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.
- Thứ 4: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.
- Thứ 5: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị.
- Thứ 6: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.
- Thứ 7: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.
- Chủ nhật: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum.
