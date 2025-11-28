Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 28/11/2025 - XSNT 28/11

XSNT 28/11. Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 28/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. Kết quả XSNT 28/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSNT 28/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 28/11/2025 - XS đài Ninh Thuận thứ Sáu ngày 28/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSNT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Ninh Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Cho những vé trúng số ở hàng trăm nghìn nhưng chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Huế, Phú Yên.

- Thứ 3: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- Thứ 4: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Thứ 5: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị.

- Thứ 6: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- Thứ 7: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 28/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.