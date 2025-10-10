Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 10/10/2025 - XSNT 10/10

XSNT 10/10. Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 10/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. Kết quả XSNT 10/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSNT 10/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 10/10/2025 - XS đài Ninh Thuận thứ Sáu ngày 10/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSNT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Ninh Thuận gồm các giải như sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải duy nhất, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: dành cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ vé sai số hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai sẽ mở thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- Xổ số miền Trung thứ Ba do đài Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư được mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm có đài Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu do đài Ninh Thuận và Gia Lai sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy do đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 10/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.