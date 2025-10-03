Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 3/10/2025 - XSNT 3/10

XSNT 3/10. Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 3/10/2025 quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. Kết quả XSNT 3/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Cơ cấu giải thưởng XSNT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Ninh Thuận gồm các giải như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: dành cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: cho vé chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ vé khác chữ số hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai mở thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Xổ số miền Trung thứ Ba sẽ mở thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- Xổ số miền Trung thứ Tư sẽ mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm có đài Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy do đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 3/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.