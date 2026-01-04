Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 4/1/2026 - XSKT 4/1

XSKT 4/1. Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 4/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKT 4/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKT 4/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 4/1/2026 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 4/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSKT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kon Tum gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trùng chữ số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 chữ số trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên, Huế quay số mở thưởng.

- Thứ 3: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam, Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- Thứ 4: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- Thứ 5: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình quay số mở thưởng.

- Thứ 6: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ 7: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Kon Tum, Khánh Hòa, Huế quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 4/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.