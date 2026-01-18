Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 18/1/2026 - XSKT 18/1

XSKT 18/1. Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 18/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKT 18/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKT 18/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 18/1/2026 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 18/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSKT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kon Tum gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé có số trúng ở hàng trăm nghìn và chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 do đài Huế, Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 do đài Đắk Lắk và Quảng Nam quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 do đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 do đài Ninh Thuận và Gia Lai quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 18/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.