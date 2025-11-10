Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 10/11/2025 - XSTTH 10/11

XSTTH 10/11. Kết quả xổ số Huế hôm nay 10/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế. Kết quả XSTTH 10/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế như sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng
- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt 6 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.
- Thứ Hai: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Phú Yên, Huế.
- Thứ Ba: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.
- Thứ Tư: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Thứ Năm: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị.
- Thứ Sáu: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Ninh Thuận, Gia Lai.
- Thứ Bảy: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông.
- Chủ nhật: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế.
