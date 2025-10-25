Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 26/10/2025 - XSTTH 26/10

XSTTH 26/10. Kết quả xổ số Huế hôm nay 26/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế. Kết quả XSTTH 26/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 26/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 26/10/2025 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 26/10/2025

Xem thêm kết quả xổ số Huế các ngày quay số mở thưởng trước

- XSTTH 20/10, kết quả xổ số Huế thứ Hai ngày 20/10/2025

XSTTH 20/10, kết quả xổ số Huế hôm nay 20/10/2025.

- XSTTH 19/10/2025

XSTTH 19/10, kết quả xổ số Huế ngày 19/10/2025.

- XSTTH 13/10/2025

XSTTH 13/10, kết quả xổ số Huế ngày 13/10/2025.

- XSTTH 12/10/2025

XSTTH 12/10, kết quả xổ số Huế ngày 12/10/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trúng 5 chữ số cuối so với giải đặc biệt (tức chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải được 6 triệu đồng, cho vé chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung quay thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Thứ Ba: Đài Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ quay thưởng.

- Thứ Tư: Có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ quay thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung sẽ quay thưởng tại đài Gia Lai, Ninh Thuận.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 26/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.