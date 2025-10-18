Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 19/10/2025 - XSTTH 19/10

XSTTH 19/10. Kết quả xổ số Huế hôm nay 19/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế. Kết quả XSTTH 19/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 19/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 19/10/2025 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 19/10/2025

Xem thêm kết quả xổ số Huế các ngày mở thưởng trước

- XSTTH 13/10, kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 13/10/2025

XSTTH 13/10, kết quả xổ số Huế hôm nay 13/10/2025.

- XSTTH 12/10/2025

XSTTH 12/10, kết quả xổ số Huế ngày 12/10/2025.

- XSTTH 6/10/2025

XSTTH 6/10, kết quả xổ số Huế ngày 6/10/2025.

- XSTTH 5/10/2025

XSTTH 5/10, kết quả xổ số Huế ngày 5/10/2025.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng cần giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng chỉ có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, vé trúng giải sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu người lĩnh thưởng.

- Trường hợp vé trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải đó.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể tự mình lĩnh thưởng thì được ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung quay số mở thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung do đài Quảng Nam, Đắk Lắk mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng mở thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung được mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung do đài Gia Lai, Ninh Thuận mở thưởng.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung được quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung mở thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 19/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.