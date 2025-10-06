XSTTH 6/10. Kết quả xổ số Huế hôm nay 6/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế. Kết quả XSTTH 6/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 6/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 6/10/2025 - Xổ số Huế thứ Hai ngày 6/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho vé trúng 5 số sau cùng so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: cho vé trúng số đầu tiên và chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do đài Huế, Phú Yên sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do đài Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Tư có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Năm có đài Quảng Trị, Bình Định và Quảng Bình mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu có đài Gia Lai, Ninh Thuận sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy có đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật có đài Kon Tum, Huế, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 6/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.