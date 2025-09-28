Kết quả xổ số Huế hôm nay 28/9/2025 - XSTTH 28/9

XSTTH 28/9. Kết quả xổ số Huế hôm nay 28/9/2025 mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế. Kết quả XSTTH 28/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 28/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 28/9/2025 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 28/9/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá 30 ngày theo quy định, các vé số trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng có giá trị nhận thưởng một lần, người chơi có thể nhận bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải khác nhau thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 có đài Huế và Phú Yên quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 do đài Quảng Nam và Đắk Lắk quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 có đài Khánh Hòa và Đà Nẵng quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 có đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 có đài Ninh Thuận, Gia Lai mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 có đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật có đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 28/9/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.