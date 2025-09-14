Kết quả xổ số Huế hôm nay 14/9/2025 - XSTTH 14/9

XSTTH 14/9. Kết quả xổ số Huế hôm nay 14/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế. Kết quả XSTTH 14/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 14/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 14/9/2025 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 14/9/2025

Xem lại KQXSTTH các kỳ quay thưởng trước

- XSTTH 8/9, kết quả xổ số Huế thứ Hai ngày 8/9/2025

XSTTH 8/9, kết quả xổ số Huế hôm nay ngày 8/9/2025.

- XSTTH 7/9/2025

XSTTH 7/9, kết quả xổ số Huế hôm nay ngày 7/9/2025.

- XSTTH 1/9/2025

XSTTH 1/9, kết quả xổ số Huế hôm nay ngày 1/9/2025.

- XSTTH 31/8/2025

XSTTH 31/8, kết quả xổ số Huế hôm nay ngày 31/8/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trị giá 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối so với số trúng giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng, cho những vé sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 do đài Phú Yên và Huế mở thưởng.

- XSMT thứ 3 do đài Đắk Lắk và Quảng Nam mở thưởng.

- XSMT thứ 4 do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa mở thưởng.

- XSMT thứ 5 do đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình mở thưởng.

- XSMT thứ 6 do đài Ninh Thuận và Gia Lai mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Huế, Kon Tum và Khánh Hòa mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 14/9/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.