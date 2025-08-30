Kết quả xổ số Huế hôm nay 31/8/2025 - XSTTH 31/8

XSTTH 31/8. Kết quả xổ số Huế hôm nay 31/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế. Kết quả XSTTH 31/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 31/8/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 31/8/2025 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 31/8/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Vé trúng có giá trị lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá thời hạn này, những vé trúng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy vào lựa chọn của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng được lĩnh tất cả các giải đó.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 do đài Phú Yên và Huế quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 do đài Đắk Lắk và Quảng Nam quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 do đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 do đài Ninh Thuận và Gia Lai quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 do đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi quay thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 31/8/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.