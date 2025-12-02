Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 2/12/2025 - XSBL 2/12

XSBL 2/12. Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 2/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Kết quả XSBL 2/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 2/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 2/12/2025 - XS đài Bạc Liêu thứ Ba ngày 2/12/2025

Xem thêm KQXS Bạc Liêu các kỳ quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSBL 25/11, kết quả xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 25/11/2025

XSBL 25/11, kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 25/11/2025.

- XSBL 18/11/2025

XSBL 18/11, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 18/11/2025.

- XSBL 11/11/2025

XSBL 11/11, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 11/11/2025.

- XSBL 4/11/2025

XSBL 4/11, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 4/11/2025.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng được in trên vé. Quá thời hạn quy định, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian chi trả tiền thưởng không quá 5 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng từ người trúng thưởng. Trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 tổ chức quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- XSMN thứ 3 tổ chức quay số mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu.

- XSMN thứ 4 tổ chức quay số mở thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ.

- XSMN thứ 5 tổ chức quay số mở thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang.

- XSMN thứ 6 tổ chức quay số mở thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.

- XSMN thứ 7 tổ chức quay số mở thưởng tại đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật tổ chức quay số mở thưởng tại đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 2/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.