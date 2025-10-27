Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 28/10/2025 - XSBL 28/10

XSBL 28/10. Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 28/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Kết quả XSBL 28/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 28/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 28/10/2025 - XS đài Bạc Liêu thứ Ba ngày 28/10/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng trên tờ vé số. Quá 30 ngày quy định, vé số trúng sẽ không còn giá trị để lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận yêu cầu trả thưởng từ người trúng thưởng. Nếu có phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian thanh toán sẽ kéo dài cho đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai sẽ quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- XSMN thứ Ba sẽ quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu.

- XSMN thứ Tư sẽ quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ.

- XSMN thứ Năm sẽ quay thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang.

- XSMN thứ Sáu sẽ quay thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long.

- XSMN thứ Bảy sẽ quay thưởng tại đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật quay thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang.

