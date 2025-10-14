Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 14/10/2025 - XSBL 14/10

XSBL 14/10. Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 14/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Kết quả XSBL 14/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 14/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 14/10/2025 - XS đài Bạc Liêu thứ Ba ngày 14/10/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có kết quả mở thưởng. Quá thời hạn quy định, các vé số trúng thưởng không còn giá trị để nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian chi trả tiền thưởng chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng của người trúng thưởng. Trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian thanh toán sẽ kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 được mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- XSMN thứ 3 được mở thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu.

- XSMN thứ 4 được mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ.

- XSMN thứ 5 được mở thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- XSMN thứ 6 được mở thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long.

- XSMN thứ 7 được mở thưởng tại đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật được mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang.

