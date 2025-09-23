Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 23/9/2025 - XSBL 23/9

XSBL 23/9. Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 23/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Kết quả XSBL 23/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 23/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 23/9/2025 - XS đài Bạc Liêu thứ Ba ngày 23/9/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng trên tờ vé). Quá thời hạn quy định, vé số trúng thưởng không còn giá trị nhận tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian thanh toán tiền thưởng cho người trúng thưởng không quá 5 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng. Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán sẽ kéo dài đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN có đài TP.HCM, Đồng Tháp và Cà Mau mở thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam có đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam có đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ mở thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam có đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh mở thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam có đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long mở thưởng.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam có đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước, TP.HCM mở thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam có đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang mở thưởng.

