Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 11/11/2025 - XSBL 11/11

XSBL 11/11. Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 11/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Kết quả XSBL 11/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 11/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 11/11/2025 - XS đài Bạc Liêu thứ Ba ngày 11/11/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng trên tờ vé số. Sau 30 ngày quy định, vé số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Công ty xổ số kiến thiết sẽ trả thưởng chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu trả thưởng của người trúng thưởng. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 tổ chức quay số mở thưởng tại Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- XSMN thứ 3 tổ chức quay số mở thưởng tại Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu.

- XSMN thứ 4 tổ chức quay số mở thưởng tại Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ.

- XSMN thứ 5 tổ chức quay số mở thưởng tại Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- XSMN thứ 6 tổ chức quay số mở thưởng tại Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long.

- XSMN thứ 7 tổ chức quay số mở thưởng tại Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật tổ chức quay số mở thưởng tại Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 11/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.