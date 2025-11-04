Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 4/11/2025 - XSBL 4/11

XSBL 4/11. Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 4/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Kết quả XSBL 4/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 4/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 4/11/2025 - XS đài Bạc Liêu thứ Ba ngày 4/11/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng in trên tờ vé số. Quá 30 ngày, vé số trúng thưởng không còn giá trị nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng

Công ty xổ số kiến thiết sẽ thanh toán giải thưởng chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng của người trúng thưởng. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian chi trả sẽ kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 thực hiện quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- XSMN thứ 3 thực hiện quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu.

- XSMN thứ 4 thực hiện quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ.

- XSMN thứ 5 thực hiện quay thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- XSMN thứ 6 thực hiện quay thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long.

- XSMN thứ 7 thực hiện quay thưởng tại đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật thực hiện quay thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang.

