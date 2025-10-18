Trực tiếp chung kết Miss Grand International 2025

(VTC News) -

Link xem chung kết Miss Grand International 2025:

22h00: Vượt qua hơn 70 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, Emma Tiglao - đại diện Philippines đã xuất sắc chạm tay tới vương miện Miss Grand International 2025. Đây tiếp tục là cú đúp gây bất ngờ khi đương kim hoa hậu năm ngoái cũng thuộc về đại diện Philippines.

Danh hiệu Á hậu 1,2,3,4 lần lượt thuộc về Thái Lan, Tây Ban Nha, Ghana và Venezuela.

Đại diện Philippines đăng quang Miss Grand International 2025.

21h25: 5 thí sinh xuất sắc nhất được công bố gồm Ghana, Venezuela, Thái Lan, Tây Ban Nha và Philippines. Cả 5 đại diện đều là những cái tên sáng giá được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao suốt cuộc thi.

Top 5 Miss Grand International 2025 lộ diện.

21h10: Top 10 bước vào phần thi trang phục dạ hội. Năm nay, tất cả các thí sinh đều thể hiện rất đồng đều, không xảy ra lỗi.

20h50: Sau phần hùng biện về chủ đề "Chấm dứt chiến tranh và xung đột" của top 10, đương kim Miss Grand International 2024 xuất hiện để kết thúc một năm đương nhiệm. Người đẹp bật khóc nức nở khi phát biểu trong màn finalwalk.

Đương kim Miss Grand International khóc nức nở khi phát biểu kết thúc nhiệm kỳ.

20h20: Sau màn trình diễn bikini của top 22, top 10 người đẹp xuất sắc nhất được công bố gồm Colombia, Cộng hòa Czech, Mexico, Venezuela, Thái Lan, Guatemala, Philippines, Tanzania, Ghana và Tây Ban Nha.

10 người đẹp sẽ tiếp tục bước vào phần thi thuyết trình về hoà bình để tìm ra 5 thí sinh xuất sắc nhất.

10 người đẹp xuất sắc nhất Miss Grand International 2025.

20h: Top 20 Miss Grand International 2025 lộ diện gồm Brazil, Thái Lan, Philippines, Ghana, Nhật Bản, Anh, Guatemala, Dominican Republic, Cộng hoà Séc, Matini, Indonesia, Pháp, Zambia, Paraguay, Lào, Tanzania, Mexico, Venezuela, Bỉ và Tây Ban Nha. Năm nay cuộc thi đặc cách thêm 2 thí sinh gồm Mỹ và Ecuador, nâng tổng số lên top 22.

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Nhi rất tiếc khi không có tên trong danh sách.

Top 22 của Miss Grand International 2025.

Đúng 19h, các thí sinh bước vào phần thi hô tên - "đặc sản" của Miss Grand International.

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Nhi hô tên. Thần thái tự tin giúp Yến Nhi nhận về những tràng pháo tay từ khán giả có mặt ở sân khấu. Sau màn đồng diễn, top 20 sẽ lộ diện,

Hoa hậu Yến Nhi xuất hiện mở màn.

Đêm chung kết Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) sẽ diễn ra vào 19h tối 18/10 tại Thái Lan, quy tụ 76 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đêm chung kết, ban giám khảo sẽ chọn ra top 20, top 10 chung cuộc. Trong đó, những người đẹp từ top 6 đến top 10 sẽ đồng hạng là á hậu 5. Riêng top 5 sẽ công bố theo thứ thứ tự là á hậu 4, 3, 2, 1 và hoa hậu như format của cuộc thi nhiều năm qua.

Trước thềm chung kết, nhiều chuyên trang sắc đẹp đã đồng loạt đưa ra bảng xếp hạng dự đoán cuối cùng. Theo đó, một số gương mặt nổi bật nhất đã lộ diện.

Những gương mặt sáng giá cho vương miện đã lộ diện.

Theo chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Missosology, đại diện Tây Ban Nha có cơ hội cao đăng quang ngôi vị cao nhất. Xếp sau đó lần lượt là Philippines, Venezuela, Cộng hoà Séc, Ghana... Đây đều là những gương mặt nổi bật xuyên suốt cuộc thi thời gian qua. Đại diện Việt Nam không có tên trong bảng dự đoán của top 20.

Tuy nhiên, đây chỉ là bảng xếp hạng dự đoán của các chuyên trang sắc đẹp, không phải là kết quả chính thức từ BTC Miss Grand International.

Hoa hậu Yến Nhi là đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2025.

Trước thềm chung kết, đại diện Việt Nam - hoa hậu Yến Nhi đã có những dòng chia sẻ bày tỏ lòng biết ơn tới khán giả đã ủng hộ.

"Dù thắng hay thua, dù đi đến vị trí nào hay dừng chân tại vị trí nào, Nhi cũng sẽ cố gắng tỏa sáng đến cùng. Quý vị khán giả, ngay thời điểm này đã là một nguồn động lực rất lớn cho Yến Nhi. Một lần nữa, trân trọng và biết ơn", người đẹp viết.

Sau phần trình diễn ở đêm bán kết, Nguyễn Thị Yến Nhi được kỳ vọng mang về thành tích tốt cho Việt Nam tại cuộc thi năm nay. Tính đến hiện tại, Yến Nhi có mặt trong top 20 phần thi áo tắm và top 8 hạng mục “Country’s Power of The Year” tại cuộc thi.

Tại đêm bán kết diễn ra vào ngày 15/10, đại diện Việt Nam cũng có màn thể hiện trọn vẹn, gây được ấn tượng với khán giả. Ở phần thi trang phục dân tộc, màn trình diễn của Yến Nhi thu hút hơn 38 triệu lượt xem trên TikTok, trở thành một trong những tiết mục được quan tâm nhất.

Yến Nhi thể hiện tốt tại đêm bán kết.

Nguyễn Thị Yến Nhi lên đường tham dự Miss Grand International 2025 với sự ủng hộ của khán giả quê nhà. Cô thể hiện sự đầu tư chuyên nghiệp, giữ được năng lượng tốt trong ngày đầu nhập cuộc. Tuy nhiên chỉ trải qua vài ngày tham gia cuộc thi, người đẹp liên tiếp xuống phong độ.

Ngoài để lộ khả năng ngoại ngữ yếu, Yến Nhi còn khiến khán giả không hài lòng với cách ăn nói trống không, hay đùa giỡn. Gần đây nhất, cô để lọt tiếng trong buổi livestream của bạn cùng phòng (Miss Grand Tanzania) với những phát ngôn thiếu kiểm soát.

Đại diện Việt Nam phải đăng tải tâm thư xin lỗi khán giả vì những phát ngôn chưa trọn vẹn, bày tỏ mong muốn được công chúng thấu hiểu và tiếp tục ủng hộ trong hành trình sắp tới.

Dù còn gây tranh cãi về phát ngôn và khả năng ngoại ngữ nhưng Yến Nhi vẫn có những ưu điểm riêng. Khán giả dự đoán, cô khó lọt top cao tại cuộc thi nhưng khả năng vào top 20 chung cuộc.

Năm ngoái, Võ Lê Quế Anh - đại diện Việt Nam không may khi "trắng tay" tại cuộc thi. Năm 2023, Lê Hoàng Phương giành danh hiệu Á hậu 4. Hiện tại, thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam tại cuộc thi này vẫn thuộc về Nguyễn Thúc Thùy Tiên khi đăng quang Miss Grand International 2021.