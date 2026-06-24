Trực tiếp bóng đá Morocco vs Haiti 5h ngày 25/6, bảng C World Cup 2026

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Morocco và Haiti bắt đầu lúc 5h ngày 25/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Morocco vs Haiti mới nhất tại đây.
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Thông tin đội hình đá chính, dự bị của Morocco và Haiti được công bố trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút (khoảng 3h30 ngày 25/6 theo giờ Việt Nam).
Đội hình dự kiến Morocco vs Haiti
Morocco: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.
Haiti: Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Experience; Deedson, Bellegarde, Danley Jean Jacques, Providence; Isidor, Pierrot.
Morocco gặp Haiti ở lượt cuối bảng C World Cup 2026 trên sân Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Mỹ. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Danny Makkelie, người Hà Lan.
Trước trận này, Morocco có 4 điểm sau 2 lượt trận, bằng điểm Brazil nhưng kém hiệu số bàn thắng bại. Haiti chưa có điểm, chưa ghi bàn và đã bị loại. Trận còn lại của bảng C là Scotland vs Brazil, diễn ra cùng giờ.
Theo dữ liệu dự đoán kết quả của Opta, Morocco có 81,0% khả năng thắng sau 25.000 mô phỏng trước trận. Đây là lần đầu tiên Morocco và Haiti gặp nhau ở cấp đội tuyển quốc gia.
Morocco bất bại trong 6 trận vòng bảng World Cup gần nhất, với 3 chiến thắng và 3 trận hòa. Haiti đã thua cả 5 trận từng đấu tại World Cup, ghi 2 bàn và thủng lưới 18 lần.
Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp trận Morocco vs Haiti trên VTV2, VTV6.