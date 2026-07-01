Trực tiếp bóng đá Anh vs CHDC Congo 23h ngày 1/7, kết quả tỷ số mới nhất

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Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Anh và CHDC Congo bắt đầu lúc 23h ngày 1/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Anh vs CHDC Congo mới nhất tại đây.
Anh gặp CHDC Congo ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, Mỹ. Đây là lần đầu tiên Anh và CHDC Congo gặp nhau ở một trận đấu chính thức. Đội thắng trong trận đấu này gặp Mexico ở vòng 1/8.
Mô hình dự đoán kết quả trận đấu của Opta đánh giá Anh có 73,9% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của CHDC Congo là 11,3%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 14,8%.
Đội tuyển Anh vào vòng knock-out với tư cách đội nhất bảng L. Đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel thắng Croatia 4-2, hòa Ghana 0-0 và thắng Panama 2-0. CHDC Congo đứng thứ ba bảng K với 4 điểm. Đội bóng châu Phi hòa Bồ Đào Nha 1-1, thua Colombia 0-1 và thắng Uzbekistan 3-1 để giành vé đi tiếp.
Ở vòng bảng, Anh có tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 65,3%, còn CHDC Congo chỉ đạt 38,5%. Anh giữ sạch lưới 5 trong 7 trận World Cup gần nhất. Đội tuyển này cũng bất bại trong 9 trận gặp các đại diện châu Phi ở World Cup.
Thống kê trận Anh vS CHDC Congo đáng chú ý
Harry Kane đã có 11 bàn tại World Cup, vượt Gary Lineker để trở thành chân sút số một của đội tuyển Anh ở giải đấu này.
Nếu ghi bàn trước CHDC Congo, Kane sẽ cân bằng thành tích 4 bàn ở vòng knock-out World Cup của Geoff Hurst cho đội tuyển Anh.
Yoane Wissa ghi 3 trong 4 bàn của CHDC Congo tại World Cup 2026, đạt hiệu suất 1 bàn mỗi 90 phút.
Elliot Anderson dẫn đầu đội tuyển Anh tại giải về đường chuyền xuyên tuyến, số lần đoạt bóng và tranh chấp thắng.
Trận Anh vs CHDC Congo được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.
Link xem trực tiếp Anh vs CHDC Congo trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Để xem trực tiếp Anh vs CHDC Congo trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.
Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Anh vs CHDC Congo đang diễn ra.
Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.