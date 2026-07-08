Trọng tài không xử ép Ai Cập, Argentina thắng đúng luật

(VTC News) -

Đội tuyển Argentina giành chiến thắng 3-2 trước Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026 với bàn thắng đầy tranh cãi ở phút 90+3. Dù khoảnh khắc này có phần nghiệt ngã đối với đội tuyển Ai Cập, pha ghi bàn của Argentina hoàn toàn hợp lệ và trọng tài đưa ra quyết định có căn cứ nếu phân tích trên góc độ chuyên môn.

Tình huống Mohamed Salah va chạm với Julian Alvarez.

Ở tình huống tấn công của Ai Cập, Mohamed Salah dẫn bóng xâm nhập vòng cấm. Julian Alvarez thực hiện động tác cản phá trúng bóng. Chi tiết gây tranh cãi nằm ở nhịp thứ tiếp theo. Chân của Salah dường như đã chạm vào đối phương và tiền đạo Ai Cập ngã ra sân. Đội bóng châu Phi đòi phạt đền nhưng trọng tài và VAR nói không.

Đội tuyển Argentina giành bóng và tổ chức phản công ở tốc độ cao. Lautaro Martinez tạt bóng để Enzo Fernandez đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2 cho Argentina.

Vì sao trọng tài không cho Ai Cập hưởng phạt đền?

Trả lời câu hỏi của Báo điện tử VTC News, một trọng tài FIFA làm việc tại Việt Nam và quốc tế nhận định đồng nghiệp điều hành trận đấu có căn cứ hợp lý để đưa ra quyết định như vậy. Ông cho rằng không thể thổi phạt đền ở tình huống này, dù 2 cầu thủ có chạm vào nhau trước khi Salah ngã ra sân.

"Alvarez có động tác chơi bóng, vào trúng bóng. Sau đó, có vẻ đúng là có một chút va chạm với Salah nhưng đó không thể là động tác phạm lỗi. Chân trụ Alvarez đặt dưới đất. Salah ở tư thế bước chân tới sau. Đây là tình huống cầu thủ tấn công vào chân đối phương trong pha tranh chấp mà anh ta không chiếm lợi thế. Va chạm là hoàn toàn hợp lệ", vị trọng tài FIFA của Việt Nam phân tích.

Ở một tình huống khác, tiền đạo Ziko dứt điểm hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-0 nhưng bàn thắng bị hủy. Trọng tài chính tham khảo VAR và xem lại băng hình, xác định cầu thủ Ai Cập phạm lỗi trước đó với Lisandro Martinez. Băng hình quay chậm chứng minh có tình huống cầu thủ Ai Cập dẫm vào chân hậu vệ Argentina.

Salah phàn nàn với trọng tài Letexier. (Ảnh: Reuters)

Cựu trọng tài Andy Davies, chuyên gia của chuyên mục "VAR Review" trên kênh truyền hình ESPN (phân tích các tình huống tranh cãi) cũng có chung nhận định. Ở tình huống Ai Cập bị hủy bàn thắng, ông Davies nhận định: "Pha phạm lỗi rõ ràng của Attia bên phía Ai Cập có tác động trực tiếp đến khả năng phản công và ghi bàn của họ, khiến Argentina chịu bất lợi khi đang ở vị thế tấn công.

Khi một pha phạm lỗi kiểu này diễn ra trong cùng một pha bóng và trực tiếp dẫn đến bàn thắng, bàn thắng đó phải bị hủy. Một khi trọng tài được xem lại hình ảnh về việc vừa kéo áo vừa giẫm vào chân đối phương, gần như không có khả năng ông giữ nguyên quyết định ban đầu".

Ở tình huống cuối trận, có 2 pha va chạm mà cầu thủ Ai Cập đòi phạt đền. Cựu trọng tài Davies đánh giá đồng nghiệp Letexier và đội ngũ trợ lý quyết định đúng trong cả 2 pha.

"Mac Allister đã mạo hiểm lớn khi kéo áo Fathy trong tình huống không bóng. Tuy nhiên, tác động là rất nhỏ, không kéo dài và không tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến khả năng chiếm bóng của cầu thủ tấn công. Theo quan điểm của tôi, tình huống này chưa đạt ngưỡng của một pha kéo áo có tác động đủ lớn để thổi phạt đền", chuyên gia của ESPN phân tích. Thực tế Fathy không có cơ hội nhận bóng ở tình huống này.

Về pha va chạm của Salah, ông Davies thậm chí cho rằng cầu thủ Ai Cập cố tình kiếm phạt đền: "Salah cố gắng kiếm phạt đền, thay vì đó là một pha truy cản phạm lỗi từ Alvarez. Trong những tình huống như vậy, điều cần tìm là một hành động rõ ràng từ hậu vệ, còn bản chất va chạm ở đây là giày chạm giày, trong khi Salah ngã xuống một cách không cần thiết.

Sẽ có những so sánh với pha phạm lỗi được thổi trong tình huống dẫn tới bàn thắng của Ai Cập. Tuy nhiên, khác biệt then chốt là tình huống trước đó có việc giày của hậu vệ giẫm vào chân cầu thủ tấn công. Còn tình huống của Salah, khi xem xét kỹ, là giày chạm giày, với quán tính của cả hai cầu thủ tạo ra va chạm".

FIFA bố trí ông Francois Letexier cầm còi trận đấu giữa Argentina và Ai Cập. Ngồi phòng VAR là ông Jerome Brisard và vị trí trợ lý VAR là Willy Delajod. Nhóm trọng tài này đều đến từ Pháp.

Huấn luyện viên Hossam Hassan của Ai Cập nổi giận, chỉ trích trọng tài kịch liệt. Các cầu thủ Ai Cập cũng gay gắt, cho rằng ông Letexier thiếu công bằng với đội bóng châu Phi.

Mostafa Ziko bức xúc và khóc ngay trên sóng truyền hình: “Trọng tài không tốt và không công bằng. Rõ ràng ông ta đã tạo ra sự bất công, gây khó dễ cho chúng tôi ngay từ đầu trận đấu. Ông ta không muốn chúng tôi thắng.

Đây là một trận đấu bị dàn xếp. Đó không phải lỗi của chúng tôi. Trọng tài có vấn đề, có vẻ như trận đấu này đã bị dàn xếp. Chúng tôi đang dẫn trước 2-0, nhưng ông ấy chỉ nhằm vào chúng tôi. Chúc mừng Argentina đã giành thêm một chức vô địch World Cup nữa, có vẻ là vậy”.

VTC News cập nhật lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026 chính xác, đầy đủ và mới nhất.