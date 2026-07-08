Tiền đạo Ai Cập ấm ức: Trọng tài bất công, chúc mừng Argentina vô địch

(VTC News) -

Đêm 7/7 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Argentina thắng Ai Cập 3-2 sau màn ngược dòng kịch tính tại vòng 1/8 FIFA World Cup 2026. Thất bại này khiến các cầu thủ Ai Cập khó chấp nhận. Đội bóng châu Phi cho rằng trọng tài Francois Letexier (người Pháp) có những quyết định không hợp lý gây bất lợi cho họ.

Tiền đạo Mostafa Ziko bức xúc và khóc ngay trên sóng truyền hình: "Trọng tài không tốt và không công bằng. Rõ ràng ông ta đã tạo ra sự bất công, gây khó dễ cho chúng tôi ngay từ đầu trận đấu. Ông ta không muốn chúng tôi thắng.

Đây là một trận đấu bị dàn xếp. Đó không phải lỗi của chúng tôi. Trọng tài có vấn đề, có vẻ như trận đấu này đã bị dàn xếp. Chúng tôi đang dẫn trước 2-0, nhưng ông ấy chỉ nhằm vào chúng tôi. Chúc mừng Argentina đã giành thêm một chức vô địch World Cup nữa, có vẻ là vậy".

Mostafa Zico tố trọng tài thiên vị Argentina.

Ziko có 1 bàn thắng không được công nhận. Ở phút 59, cầu thủ này dứt điểm hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-0 nhưng bàn thắng bị hủy. Trọng tài chính tham khảo VAR và xem lại băng hình, xác định cầu thủ Ai Cập phạm lỗi trước đó với Lisandro Martinez.

Đến phút bù giờ thứ hai, Mohamed Salah đi bóng trong vòng cấm và va chạm với cầu thủ Argentina. Đội bóng Nam Mỹ tổ chức phản công nhanh, dẫn đến tình huống Lautaro Martinez tạt bóng để Enzo Fernandez đánh đầu tung lưới Ai Cập. Đây là bàn thắng quyết định giúp Argentina thắng 3-2.

Video: Argentina gỡ hòa 2-2

Đội tuyển Ai Cập chơi không tồi trong trận đấu này. Họ dẫn trước đối thủ 2-0. Trong đó, Ziko chính là người ghi bàn nhân đôi cách biệt sau pha phản công ở phút 67. Dẫu vẫy, nỗ lực của Ai Cập là không đủ khi họ phải đối mặt với Lionel Messi quá xuất sắc.

Phút 21, tiền đạo sinh năm 1987 của Argentina đá hỏng phạt đền, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, khi trận đấu chỉ còn hơn 15 phút (cả bù giờ), Messi bắt đầu tỏa sáng ngoạn mục.

Phút 79, anh bình tĩnh vượt qua cầu thủ đối phương rồi kiến tạo cho Cristian Romero đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Sau đó 4 phút, Messi tạo cơ hội từ biên phải rồi băng vào vòng cấm tận dụng pha bóng bật ra, tung cú sút gỡ hòa 2-2 đầy cảm xúc cho Argentina.

Màn lội ngược dòng không thể tin nổi của Argentina kết thúc khi Lautaro Martinez kiến tạo cho Enzo Fernandez đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 90+3.