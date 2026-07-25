Ông Đỗ Thanh Bình làm Bí thư Cần Thơ

(VTC News) -

Chiều 25/7, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ với sự tham dự của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng lãnh đạo Trung ương, địa phương.

Bộ Chính trị quyết định ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Chính phủ, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Chính phủ, thôi giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các chức danh có liên quan.

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Thanh Bình tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Thanh Bình làm Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ. (Ảnh: Trung Phạm)

Đây là lần thứ 2 ông Đỗ Thanh Bình làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Ông Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967, quê tỉnh Cà Mau, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở. Ông có trình độ chuyên môn thạc sĩ Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị và bắt đầu công tác tại các địa phương của tỉnh Kiên Giang từ năm 1983.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang (cũ) nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Trước khi làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, ông giữ nhiều trọng trách quan trọng tại địa phương này. Trong đó, tháng 10/2020, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang từ tháng 7/2018 - 6/2020.

Ông cũng từng là Phó trưởng ban, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang từ năm 2012-2018; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) từ 2005-2012...

Ông là Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang cũ từ 7/2021.

Tháng 1/2025, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 30/6/2025, Bộ Chính trị chỉ định ông Đỗ Thanh Bình giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ sau hợp nhất với Sóc Trăng và Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 28/9/2025, Thủ tướng có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Ngày 25/10/2025, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Nội vụ với ông Đỗ Thanh Bình.