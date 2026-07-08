Messi vượt Maradona, chạm kỷ lục 60 năm ở World Cup

(VTC News) -

Đêm 7/7 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Argentina tạo ra màn lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Ai Cập với tỷ số 3-2 tại vòng 1/8 FIFA World Cup 2026. Lionel Messi để lại dấu ấn lớn xoay chuyển cục diện trận đấu với một bàn thắng và một đường kiến tạo cho đồng đội lập công chỉ trong 4 phút.

Lionel Messi chính thức vượt qua Diego Maradona để trở thành cầu thủ kiến tạo nhiều nhất lịch sử các vòng chung kết World Cup (9 lần), sánh ngang thành tích của Fritz Walter (Đức) và Pele (Brazl). Anh đồng thời là cầu thủ duy nhất từ trước tới nay có kiến tạo thành bàn ở 6 kỳ World Cup.

Siêu sao 39 tuổi cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới ghi bàn ở 6 trận đấu loại trực tiếp World Cup liên tiếp. Kỷ lục chuỗi trận ghi bàn liên tục của giải đấu do chính Messi nắm giữ cũng vừa được nâng lên 9 trận.

Messi giành chiến thắng và phá nhiều kỉ lục.

Theo thống kê từ Opta, Lionel Messi là cầu thủ thứ hai vừa ghi bàn, vừa thực hiện thành công hơn 5 pha rê bóng, tạo ra hơn 5 cơ hội ghi bàn trong một trận đấu suốt thời gian 40 năm qua. Người gần nhất làm được điều phi thường này là cố huyền thoại Diego Maradona.

"Cậu bé vàng" ghi 2 bàn trong chiến thắng của Argentina trước Bỉ tại World Cup 1986. Chính Maradona sau đó đã đưa Argentina giành chức vô địch giải đấu tại Mexico.

Với pha lập công trước Ai Cập, Messi trở thành cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tính trong 5 trận đầu tiên của một kì World Cup cao nhất. Thành tích 8 bàn của anh ngang bằng với Gerd Muller (Đức) tại World Cup 1970. Anh cũng là cầu thủ Argentina thứ hai trong lịch sử ghi 8 bàn trong một kỳ World Cup (sau Guillermo Stabile).

Video: Messi ghi bàn gỡ hòa 2-2

Đội tuyển Argentina chỉ bắt đầu lội ngược dòng từ phút 79. Đây là thời điểm muộn nhất mà bất kì đội nào bị dẫn trước 2 bàn trở lên có thể lội ngược dòng trong thời gian thi đấu chính thức tại World Cup.

Theo các phần mềm tính toán của Opta, Argentina thậm chí chỉ có 0,6% cơ hội đánh bại Ai Cập sau khi thủng lưới 2 bàn. Nhưng chỉ sau 13 phút, Lionel Messi và đồng đội ghi liên tiếp 3 bàn thắng và ngược dòng thành công.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, ở vòng tứ kết, Argentina gặp đội chiến thắng trong cặp đấu giữa Colombia và Thụy Sỹ ngày 12/7 (giờ Việt Nam).