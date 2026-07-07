Nhận định, dự đoán tỷ số Argentina vs Ai Cập: Messi, Salah định đoạt suất tứ kết

(VTC News) -

Trận Argentina vs Ai Cập diễn ra lúc 23h ngày 7/7 (giờ Việt Nam) tại sân Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (Mỹ). Dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu của Opta tính toán tỷ lệ thắng của Argentina và Ai Cập trong 90 phút là 69,1% - 12,3%. Khả năng trận đấu sang hiệp phụ là 18,5%.

Argentina và Ai Cập đều phải đá thêm 30 phút ở vòng 1/16. Nhà đương kim vô địch vượt qua Cape Verde 3-2 trong trận đấu khiến Lionel Scaloni thừa nhận đội bóng của ông phải “phòng ngự như bị dồn vào chân tường”. Ai Cập cũng chỉ hạ Australia sau loạt luân lưu.

Thông tin nhanh trận Argentina vs Ai Cập Thời gian: 23h ngày 7/7 (giờ Việt Nam). Sân: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Mỹ. Giải đấu: Vòng 1/8 World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Argentina vs Ai Cập

Argentina thắng cả 4 trận tại World Cup 2026, nhưng màn trình diễn trước Cape Verde không còn liền mạch như vòng bảng. Đội bóng của Scaloni hai lần đánh mất lợi thế dẫn bàn và chỉ đi tiếp nhờ pha bóng muộn của Cristian Romero. Chi tiết đáng lo là Enzo Fernandez, Facundo Medina và Nico Gonzalez đều gặp vấn đề thể lực khi trận đấu kéo dài.

Argentina đấu với Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Ai Cập không sở hữu nhịp tấn công đều như Argentina, nhưng đội bóng của Hossam Hassan đã chứng minh khả năng tồn tại trong các trận đấu căng. Họ hòa Bỉ, thắng New Zealand, hòa Iran, rồi vượt qua Australia sau loạt đá 11 m. Salah đá đủ 120 phút ở vòng trước và thực hiện thành công lượt sút theo kiểu panenka.

Argentina có nhiều cách đưa bóng đến vùng cấm hơn. Tuy nhiên, trận này không đơn giản là bài kiểm tra chất lượng cá nhân. Quãng nghỉ ngắn, nền nhiệt và 120 phút vừa trải qua có thể khiến nhịp pressing, các pha lùi về bọc lót và cường độ di chuyển không bóng trở thành yếu tố rất đáng chú ý.

Phong độ Argentina

Argentina đã nối dài chuỗi bất bại tại World Cup lên 10 trận, cân bằng thành tích tốt nhất trong lịch sử đội tuyển. Họ cũng ghi ít nhất 2 bàn ở 10 trận World Cup liên tiếp và có thể trở thành đội thứ hai làm điều đó trong 11 trận liền, sau Uruguay giai đoạn 1930-1954.

Messi vẫn là trung tâm của mọi dữ liệu tấn công. Bàn mở tỷ số trước Cape Verde giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi ít nhất 7 bàn ở 2 kỳ World Cup khác nhau. Anh cũng đã ghi bàn trong 8 trận World Cup liên tiếp, trong đó có 5 trận knock-out tính từ năm 2022.

Thể lực của Messi có thể ảnh hưởng lớn đến đội tuyển Argentina. (Ảnh: AP)

Điểm cần chỉnh của Argentina nằm ở khả năng kiểm soát phần cuối trận. Trước Cape Verde, họ không còn quyền thay người ở những phút cuối, trong khi nhiều cầu thủ bị chuột rút. Scaloni có thể phải cân nhắc giữa Lautaro Martinez và Julian Alvarez để tăng sức ép phía trên, thay vì để Messi phải kéo quá nhiều nhịp bóng.

Phong độ Ai Cập

Ai Cập đang có chuỗi 4 trận bất bại tại World Cup, dài nhất lịch sử đội tuyển ở giải đấu này. Chiến thắng trước Australia là lần đầu tiên Ai Cập vượt qua một trận knock-out World Cup, dù họ cần tới loạt luân lưu sau trận hòa 1-1.

Điểm mạnh của Ai Cập là khả năng bám trận. Họ đã mở tỷ số trong hiệp 1 ở 4 trong 5 trận World Cup gần nhất. Emam Ashour ghi 2 bàn tại giải, chỉ kém Mohamed Salah trong danh sách những cầu thủ Ai Cập ghi nhiều bàn nhất ở World Cup.

Salah vừa giải quyết nỗi lo thể lực bằng việc đá trọn 120 phút trước Australia. Anh đã tạo 16 cơ hội tại World Cup 2026 và chỉ cần thêm 2 cơ hội để cân bằng kỷ lục của một cầu thủ châu Phi trong một kỳ World Cup. Dù vậy, Ai Cập đã thủng lưới ở 6 trận World Cup liên tiếp. Trước Argentina, việc để đối thủ thường xuyên nhận bóng trong vùng cấm sẽ rất khó sửa bằng tinh thần.

Salah và Ai Cập lần đầu tiên góp mặt ở vòng 1/8 World Cup. (Ảnh: AP)

Thông tin lực lượng Argentina vs Ai Cập

Argentina chưa mất cầu thủ trụ cột nào, nhưng thể trạng sau trận gặp Cape Verde là vấn đề lớn. Nahuel Molina, Enzo Fernandez và Facundo Medina không hoàn thành trọn vẹn buổi hồi phục sau trận. Medina nhiều khả năng chỉ bị chuột rút, còn Nico Gonzalez đáng lo hơn vì chấn thương mắt cá.

Scaloni có thể giữ khung đội hình quen thuộc, nhưng vị trí trung phong còn bỏ ngỏ. Lautaro Martinez được ưu tiên từ đầu giải, trong khi Julian Alvarez là lựa chọn phù hợp hơn nếu Argentina muốn gây sức ép mạnh hơn lên hàng thủ Ai Cập.

Ai Cập đón Mohanad Lasheen trở lại sau án treo giò. Ngược lại, Mohamed Abdelmonem và Ahmed Fatouh vẫn bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Mohamed Hany cũng cần được kiểm tra sau pha va chạm mạnh ở trận gặp Australia. Nếu các vấn đề phòng ngự này chưa được giải quyết, Ai Cập sẽ gặp khó trước hướng tấn công phải của Argentina.

Đội hình dự kiến Argentina vs Ai Cập

Argentina: Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Almada.

Ai Cập: Shobeir; Hany, Fathy, Ibrahim, Rabia; Ashour, Lasheen, Ateya, Ziko; Salah, Marmoush.

Dự đoán tỷ số Argentina vs Ai Cập

Dự đoán Argentina - Ai Cập: Đội nào thắng?

Argentina có xác suất thắng cao hơn, đội hình sâu hơn và nhiều phương án xử lý trong 1/3 sân cuối. Nhưng trận đấu này có một lớp rủi ro khác: cả hai đội đều vừa trải qua 120 phút, trong đó Argentina bộc lộ dấu hiệu xuống sức ở cuối trận gặp Cape Verde.

Ai Cập khó tạo thế trận đôi công. Cách tiếp cận hợp lý của họ là kéo Argentina vào nhiều pha tranh chấp, giảm tốc độ luân chuyển bóng và tìm Salah hoặc Marmoush trong các pha thoát lên nhanh. Vấn đề là hàng thủ Ai Cập đang thiếu chắc chắn, còn Argentina đã ghi ít nhất 2 bàn trong mọi trận từ đầu giải.

Kịch bản hợp lý là Argentina kiểm soát phần lớn thời lượng bóng sống, nhưng không cần biến trận đấu thành màn tấn công dồn dập. Ai Cập có thể đứng vững trong một thời đoạn, trước khi chất lượng xử lý của Messi và các vệ tinh tạo khác biệt.

Dự đoán kết quả: Argentina 2-0 Ai Cập.