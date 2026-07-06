Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha, vòng 1/8 World Cup

(VTC News) -

Bồ Đào Nha bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau chiến thắng 2-1 trước Croatia ở vòng 1/16, trong đó Cristiano Ronaldo ghi bàn thắng đầu tiên tại vòng knock-out World Cup. Tây Ban Nha đi tiếp thuyết phục hơn khi thắng Áo 3-0 và tiếp tục giữ sạch lưới.

Theo lịch thi đấu, trận Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha diễn ra lúc 2h ngày 7/7 (giờ Việt Nam) tại sân vận động AT&T, Arlington, Texas, Mỹ. Đây là một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất ở vòng 1/8 khi 2 ứng viên vô địch gặp nhau với sự góp mặt của rất nhiều ngôi sao.

Siêu máy tính dự đoán Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Tây Ban Nha có 49,2% khả năng thắng trong 90 phút. Bồ Đào Nha đạt 25,6%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 25,2%.

Mô hình dữ liệu của Sports Mole cũng nghiêng về Tây Ban Nha. Theo nguồn này, Tây Ban Nha có 43,05% khả năng thắng, Bồ Đào Nha đạt 33,3%, còn tỷ lệ hòa là 23,65%.

Bồ Đào Nha bước vào vòng 1/8 sau chiến thắng 2-1 trước Croatia. (Ảnh: Reuters)

Các chỉ báo bàn thắng của Sports Mole nghiêng về một trận đấu có nhiều hơn 2 bàn thắng. Mốc trên 2,5 bàn đạt 59,9%, trong khi khả năng hai đội cùng ghi bàn là 61,8%.

Tây Ban Nha kiểm soát an toàn

Tây Ban Nha là một trong những đội có cấu trúc ổn định nhất World Cup 2026. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente chưa thủng lưới sau 4 trận, lần đầu giữ sạch lưới ở cả 4 trận đầu một kỳ World Cup. Họ cũng trở thành đội tuyển châu Âu thứ hai giữ sạch lưới bốn trận liên tiếp tại World Cup, sau Thụy Sĩ năm 2006.

"La Roja" đang bất bại 34 trận liên tiếp (thắng 25, hòa 9), chỉ còn kém một trận so với kỷ lục dài nhất lịch sử đội tuyển (35 trận từ tháng 2/2007 đến tháng 6/2009). Trong số các đội tuyển châu Âu, chỉ có Italy sở hữu chuỗi bất bại dài hơn với 37 trận từ năm 2018 đến 2021.

Không chỉ phòng ngự tốt, Tây Ban Nha còn kiểm soát rủi ro rất hiệu quả. Theo Opta, họ đạt hiệu số bàn thắng kỳ vọng trung bình +1,80 mỗi trận. Đây là mức tốt nhất của một đội châu Âu vượt qua vòng bảng World Cup kể từ Pháp năm 1998.

Lamine Yamal đem lại khả năng kéo giãn đội hình đối thủ ở biên, còn Pedri, Rodri và Dani Olmo giúp Tây Ban Nha duy trì nhịp luân chuyển bóng với tốc độ cao. "La Roja" cũng sở hữu một tiền đạo đang đạt phong độ cao là Mikel Oyarzabal. Bốn bàn thắng của anh tại World Cup 2026 đã là thành tích tốt nhất của một cầu thủ Tây Ban Nha trong một kỳ World Cup kể từ khi David Villa ghi 5 bàn và giúp La Roja vô địch năm 2010.

Bồ Đào Nha cần đột biến hàng công

Bồ Đào Nha nhận nhiều chỉ trích vì màn trình diễn tại giải, sau khi chỉ đứng nhì bảng K với 1 chiến thắng sau 3 trận vòng bảng. Chiến thắng đó đến trước tân binh Uzbekistan, xen giữa 2 trận hòa với CHDC Congo và Colombia.

Bồ Đào Nha không thiếu chất lượng cá nhân, nhưng hành trình vào vòng 1/8 cho thấy họ vẫn có những giai đoạn thiếu liền mạch trong tấn công. Trước Croatia, đội bóng của HLV Roberto Martinez cần bàn thắng muộn của Goncalo Ramos và một quyết định từ VAR ở cuối trận để đi tiếp.

Tây Ban Nha giữ sạch lưới sau cả 4 trận ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Trước Croatia, Ronaldo ghi bàn knock-out đầu tiên trong sự nghiệp World Cup bằng quả phạt đền. Goncalo Ramos sau đó ấn định chiến thắng ở phút bù giờ, nhưng nhiều khả năng vẫn bắt đầu trận gặp Tây Ban Nha trên ghế dự bị. Martinez đang giữ niềm tin với Ronaldo, dù phương án Ramos có thể giúp Bồ Đào Nha tăng khả năng pressing và chạy chỗ sau lưng trung vệ.

Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha từng gặp nhau 2 lần tại World Cup. Cristiano Ronaldo lập hat-trick khi hai đội hòa 3-3 ở Sochi (Nga) trong trận mở màn vòng bảng World Cup 2018. Siêu sao 41 tuổi cũng góp mặt trong đội hình Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha 0-1 ở vòng 1/8 World Cup 2010. Tây Ban Nha giành chức vô địch chung cuộc ở kỳ giải này.

Dự đoán Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Dự đoán Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha: Đội nào thắng?

Tây Ban Nha dưới thời De la Fuente chơi trực diện hơn, thường đẩy tốc độ lên nhanh sau khi kéo giãn đối thủ ở hai biên. Bồ Đào Nha cũng có nhiều cầu thủ đủ khả năng tạo đột biến nếu có khoảng trống phía sau tuyến tiền vệ Tây Ban Nha.

Xu hướng bàn thắng nghiêng về việc cả hai đội đều có cơ hội ghi bàn. Tây Ban Nha là một trong những đội phòng ngự tốt nhất từ đầu giải, nhưng Bồ Đào Nha sở hữu nhiều nhân tố có thể định đoạt trận đấu bằng một pha xử lý cá nhân.

Điểm khác biệt nằm ở sự ổn định trong cấu trúc. Tây Ban Nha đang cho thấy khả năng kiểm soát trận đấu tốt hơn, ít để lộ khoảng trống hơn và có nhiều phương án pressing hơn. Bồ Đào Nha đủ sức kéo trận đấu vào thế cân bằng, nhưng Tây Ban Nha nhỉnh hơn ở khả năng duy trì cường độ trong 90 phút.

Dự đoán tỷ số: Bồ Đào Nha 1-2 Tây Ban Nha.